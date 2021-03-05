改革雙薪肥貓成空？ 全教總嗆教部防堵措施無效

行政院昨拍板退休軍公教再任私校專職教師可續領雙薪，全國教師工會總聯合會今天再度批評，雙薪肥貓完全不受限的捲土重來，但行政院的說法不僅是欺騙人民，減少雙薪肥貓措施更是裝模作樣，毫無意義。

全教總指出，民進黨政府在過去對於雙薪肥貓現象，高舉改革大旗，說得正義凜然，但是極端做法被宣告違憲後，卻又完全不再限制。為了掩飾虛假改革，教育部推出「限制再任」措施，但這些措施根本發揮不了限制作用。

為降低私校聘任意願、降低個人再任意願，教育部人事處昨指出，將退休再任人數列為獎補助款減列項目；不得使用獎補助款支付薪資；政府補助的退撫儲金改由私校支付；公保費用改由個人負擔等限制措施。不過，全教總說，只要了解內容者，一眼就看得出來這些措施只不過是裝模作樣、意義不大。

全教總質疑，到底要多少比例的雙薪肥貓才要減列？減列金額又是多少？教育部完全沒有說明。

全教總說，教育部規定要減列獎補助的事項可多了，但對於私校獎補助也沒少過，私校之所以聘請這些退休人員再任，有一大部分就是看重這些退休高官憑藉過去的人脈可以為學校爭取更多資源或獎補助，對於減少雙薪肥貓起不了作用。

至於「不得使用獎補助款支付薪資」，全教總說，對私校來說，只是金庫的錢從哪一帳戶出去而已；不補助退撫儲金、公保費用，對私校和個人只不過是每月多支出一兩千元；相對於每月七、八萬，甚至十幾萬的薪水來說，區區一兩千元能發揮限制雙薪肥貓的作用嗎？

行政院政務委員林萬億曾說，「政府的主張與看法（指退休軍公教再任私校職專職教師應停領退休俸），大法官並沒有接受」的說法。全教總批評，把禁雙薪肥貓破局的責任推給大法官會議解釋，更是一種曲解大法官解釋文、欺騙人民的作法。

全教總說，民進黨政府年改時，用極其嚴苛的「超過基本工資即取消月退休金」條款限制雙薪肥貓，會被宣告違憲也不意外。但大法官解釋文是寫「改採比例停發而非全部停發以緩和不利差別待遇之程度」，代表「雙薪肥貓」條款違憲的原因在於「全部停發」，並非不能「採比例停發」。

全教總說，一向極力反對雙薪肥貓，年改時就主張限制雙薪肥貓的做法應是「支領或兼領月退休金再任有給職務且薪資超過最後任職薪水半數時，停止領受65%月退休金權利」，採取適度限制，且個人提撥比例的月退休金不停領，以此來避免酬庸現象出現。

全教總表示，上述作法不僅符合大法官解釋意旨，也能有效減少雙薪肥貓現象，奉勸蔡英文政府若有心改革雙薪肥貓，就採取上述主張，不要在那裝模作樣。

另據教育部調查，109學年仍有1115人是軍公教退休後轉任私校教職。