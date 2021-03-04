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難敵少子化...屏東啟動裁併校 大成、大新國小辦公聽會

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣教育處今天下午在新埤鄉大成國小辦公聽會，居民盼能達成雙贏。圖／屏東縣教育處提供
屏東縣教育處今天下午在新埤鄉大成國小辦公聽會，居民盼能達成雙贏。圖／屏東縣教育處提供

少子化衝擊，屏東縣教育處啟動裁併校政策，連2年學生數未滿50人學校列整併對象，縣府有意讓新埤鄉大成國小併入新埤國小、佳冬鄉大新國小併入昌隆國小，教育處今天到兩校社區辦公聽會，了解居民、家長心聲，相關意見呈報給教育審議委員會，作為決策參考。

屏東縣近年展開小校整併計畫，109學年度有1所國小、2分校、2分班停辦，1所國小整併為分校，堪稱10多年來最大規模整併，今年持續啟動裁併校作業。

縣府2017年10月修正「公立國中小合併或停辦辦法」，非原住民地區連2年學生數未達50人，得改制為分校或停辦。109學年度新埤鄉大成國小有28名學生、大新國小有30名學生，教育處完成專案評估，依規定在社區辦公聽會。公聽會上，有家長建議，應讓學校場域活絡利用，有居民期待引進藝文團體進駐，讓社區有亮點。

大成國小校長李嘉齡轉述，公聽會上，家長副會長、打鐵村長等人提出意見，希望縣府將學校場域活絡利用，社區居民期待，盼引進藝文團體讓社區有亮點。

大成國小創校一甲子，居民大多移居到外地打拚，生源少，學校努力朝公民美學特色發展，為永續經營找出路，吸引外鄉鎮的學生就讀。

教育處副處長楊英雪說，公聽會結束後，會把專案評估報告與公聽會意見資料，交由屏東縣教育審議委員會參酌，教審會預計4月中旬舉行。

屏東縣教育產業工會理事長陳建宏說，少子化是全台趨勢，屏東縣採取大規模裁併校，應重新思考教育資源，讓小校也能發揮小校特質。

屏東縣新埤鄉大成國小，校園環境優美。圖／大成國小提供
屏東縣新埤鄉大成國小，校園環境優美。圖／大成國小提供
屏東縣教育處今天下午在新埤鄉大成國小辦公聽會。圖／屏東縣教育處提供
屏東縣教育處今天下午在新埤鄉大成國小辦公聽會。圖／屏東縣教育處提供

屏東縣 併校 少子化

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