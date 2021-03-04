下班後的「大學課」 用適合自己的節奏自在學英語

新的一年，想在職場脫穎而出?想要重拾溝通的自信?想要突破自我、開創更精采的未來?那就再給自己一次機會，換個方式學好英文！有別於過去死背單字、記文法這類學英文的痛苦經驗，臺師大進修推廣學院提供多元的英語教學環境，打造無痛英語腦，幫助學員找回學習興趣，自信開口說英文。

圖／臺師大 提供

針對每位學員不同的需求和目標，臺師大提供豐富客製化課程，由專業英語師資帶路，引導學員掌握學英語的訣竅，提高學習效率，並且能夠學以致用。初階課程從生活情境聽力會話無痛入門，強調輕鬆有趣、高互動的學習氛圍，幫助學員跳脫中文的限制與框架，快速掌握英語的思維邏輯，提升表達的準確度，每一堂課都收穫滿滿，讓不少學員直呼「太有趣了」、「從來沒有這樣學過英文」！

圖／臺師大 提供

進階課程則包含職場簡報英語、辦公室社交生活英語、經貿商用英語……等，亦有專業議題時事主題討論，部份課程採全英語授課，藉由浸沉式英語教學環境、實戰英語對話，幫助學員在重要時刻可以聽得懂、說得出一口漂亮的英語！

針對正在準備升學考試的民眾，臺師大也推出中高階寫作、實用生活口說、商用主題口說寫作、多益課程……等，幫助學員改善文法錯誤觀念、增加閱讀速度、訓練答題技巧、熟習多益關鍵單字與高頻片語。此外，臺師大特別聘請不同國籍的專業外籍老師，讓學員有機會接觸美國、澳洲、印度等各國口音與腔調，培養英語語感，在迎戰多益考試中更能快速掌握多種口音。

無論是想要輕鬆歡樂的漸進式學習，或是想在短期內培養專業能力，臺師大都可滿足你不同時期的不同需求，開啟學習英文的新視角，成效立竿見影，讓你實質看見英語能力的提升！

除了英語系列課程，臺師大也同步推出歐、日、韓、越南語課程，亦有藝術、美學文創、文思藝想、商業管理、電腦、設計、音樂、運動、心理學等各領域課程，助你全方位加值自我，多面向職能大躍進！

更多資訊請參閱>> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=G