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華語生想入境 教部優先考慮讓這類學生先來

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情影響，非攻讀學位的華語生至今仍無法入境。教育部次長劉孟奇今天表示，將優先讓獲教育部華語文獎學金的華語生入境，但開放時間點，仍要視目前境外生入境情況，以及國內檢疫量能而定。記者趙宥寧／攝影
疫情影響，非攻讀學位的華語生至今仍無法入境。教育部次長劉孟奇今天表示，將優先讓獲教育部華語文獎學金的華語生入境，但開放時間點，仍要視目前境外生入境情況，以及國內檢疫量能而定。記者趙宥寧／攝影

疫情影響，非攻讀學位的華語生至今仍無法入境。教育部次長劉孟奇今天表示，將優先讓獲教育部華語文獎學金的華語生入境，但開放時間點，仍要視目前境外生入境情況，以及國內檢疫量能而定，目前還無相關時程。

我國上月初才剛重啟讓境外生入境，但非攻讀學位的華語生至今未能入境，一群教育部華語文獎學金受獎生日前寫信給教育部長潘文忠，希望能被列為下一波入境對象。也有華語生反映線上教學效果差，希望能開放入境，實地來台學華語。

教育部政次劉孟奇今天接受媒體聯訪時表示，會優先考慮讓獲得教育部華語文獎學金的華語生入境，目前主要在看這波境外生入境檢疫情形，另外要跟指揮中心保持聯繫，確保台灣檢疫量能，只要這兩個條件都符合，就會再向指揮中心提出專案申請，讓華語生入境。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀說，去年華語獎學金受獎者有900多人，至今沒能入境，也有人因生涯規畫放棄來台，預計今年會核定1000名上下華語獎學金受獎人，若再加上去年沒來台的保留者，預計未來開放後，來台人數最多會落在1400到1500人。

教育部去年底向各校調查，今年春季班境外生約有4000多人，目前春季班境外生入境狀況，根據教育部最新資料，截至今日下午五時為止，教育部已核准466人，其中105人已入境。朱俊彰表示，2月8日才重新開放境外生入境，中間還卡春節連假，學生要確定機票、防疫旅館，也需要時間，入境人數將會慢慢增加。

華語 教育部 疫情

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