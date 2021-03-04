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台觀停辦師生籲接管 教育部指一原因做不到

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部政次劉孟奇今下午率多位主管接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
教育部政次劉孟奇今下午率多位主管接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

位於花蓮的台灣觀光學院董事會上月決議將學校朝「停辦」走向，台觀代理校長王燕軍昨也指出，預計110學年度就會停辦，高教工會今偕同台觀師生召開記者會，呼籲教育部應接管台觀。對此，教育部指出，若要由教育部接管，得是私校違法在先，但台觀是辦學資金不足，才提出要停招停辦，教育部依法無法接管，這是私校董事會運作。

台觀學生組成「台觀學生自救會」，今天北上與高教工會、台灣學生聯合會等學團召開記者會，訴求教育部應駁回台觀學院的停辦申請，重新接管台觀，杜絕學校受禿鷹財團入主後不正辦學圖謀改辦利益，侵害師生權益。

教育部政次劉孟奇今下午率多位主管接受媒體聯訪。技職司專委柯今尉昨也赴台觀與會參與師生安置說明會。柯今尉說，台觀可用資金不足，學校董事會評估無法給予正常學習環境，因此2月9日決議，希望學校朝停辦方向走。

柯今尉說，學校依私校法規定，必須列出停辦原因以及教職員、學生權益談妥。教職員多關心何時能拿回被積欠的薪資，目前學校已向教育部申請動支設校基金3000萬元，部內正在簽呈相關公文，這筆錢將可把積欠薪資全數清還，也可讓學校正常運作到今年5月。至於6、7月，則會再跟董事會討論，包含今年私校獎補助經費，可讓學校正常把這學年辦完。

至於學生關心轉學要不要考試、學分抵免、交通住宿支出等。柯今尉說，退場學校都會有專案安置，學生不用轉學考，修過學分只要轉入相同系所就會全數採認，若他校無相關系所，也會輔導學校開設相關學程、課程，若有轉學衍伸的費用，也會由退場基金補助。

劉孟奇則強調，台觀還沒有正式送出停辦計畫，但會要求學校把欠薪問題解決，老師也要能優退；學生則循既有案例，協助學生完成學業，至於能否原校畢業，也要看學校能否提供正常的就學環境，若學校有困難，就必須到正常環境讓學生完成學業。

至於台觀師生希望教育部接管台觀，或要求台觀用既有校產融資或跟50億元的退場基金借款。技職司長楊玉蕙則表示，融資要由董事會提出，教育部不能強迫，但學校已無資金，融資也要有連帶保證人，恐有信用問題。

楊玉惠也說，除非私校董事會違法，比如掏空校產，教育部才能向法院聲請派公益董事接手，但台觀是辦學資金不足，教育部無法源直接接管，這是私校董事會運作；劉孟奇也補充，若要動支退場基金，也要經由校務基金管理委員會同意。

「不可能讓校產轉私有」，劉孟奇也強調，台觀董事會改組後，已將有效地信託給台灣銀行，若台灣銀行要處理，也必須要報教育部同意。

教育部 薪資 高教

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