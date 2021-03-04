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強制中小學教交通安全？教育部回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署表示，尊重學校課程規畫，學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育，使學習更有彈性，並增強學生安全素養、自救與解決問題能力。本報系資料照片
教育部國教署表示，尊重學校課程規畫，學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育，使學習更有彈性，並增強學生安全素養、自救與解決問題能力。本報系資料照片

近期中小學接到交通部函文，要求各校落實辦理「交通安全教育課程」校訂課程，每學年4小時，並納入110學年度課程計畫內容。全國教師工會總聯合會今天召開記者會痛批，交通部與教育部聯手破壞課綱法制，介入校訂課程規畫。對此，教育部國教署表示，尊重學校課程規畫，學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育，使學習更有彈性，並增強學生安全素養、自救與解決問題能力。

國教署表示，交通部於110年1月22日函文本署及各直轄市、縣市政府，國教署已於110年2月4日函復交通部釐明，學校推動交通安全教育，係以融入課程、宣導、講座、體驗等方式實施，並副知各直轄市、縣(市)政府知悉。

國教署說，鑑於我國道路交通事故死傷嚴重，去年死亡人數3000人(平均每日死亡8.22人)，受傷48萬餘人，其中24歲以下兒少及青少年死亡達445人，受傷近16萬人，安全教育向下扎根至為重要，更是交通部與教育部長期關注及重視的議題，除了鼓勵學校運用各項時機進行交通安全教育宣導外，也希望以重要議題融入課程方式實施。

配合108新課綱，安全教育本來就是新課綱19項的教育議題之一，國教署表示，依學生發生事故傷亡率較高類型，分列「交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全」等5大主題，並發展各教育階段適齡適性之安全教育課程教材教案，供各級學校教師運用，預計於110學年度前逐步產出。

國教署說，尊重學校校訂課程規劃，未來學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育，使學習更有彈性。近期邀請交通部、縣市政府、學校及相關教育團體代表進一步討論，希望交通安全基本能力架構、教學示例能充分運用於校園，共同維護學生生命安全。

教育部 課綱

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