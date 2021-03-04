Tech Talk科技大哉問／AI是未來產業趨勢？ 到底什麼是AI？

AI世代的來臨，面對科技的快速進步與發展，快速的改變的了人們的生活方式，不論在食、衣、住、行都與過去截然不同，許多過去科幻片所預言的未來科技，正在我們的生活中逐一實現。然而近十年來，因為電腦與數位科技的進步，電腦在高複雜度運算與處理的效率與準確性已漸漸超越了人腦，只要提供完整的資料與數據，電腦就可以自己學習、自己分類，進而解決人類短時間無法處理的事務，面對如此進步快速的科技，我們更不能不認識它，它的名稱就叫做AI人工智慧。

《Q1生活中的AI在哪裡？ 從人手一機來看AI》

我們可以從一隻每天人手一機的手機來舉例，最早在80年代主要使用的是我們俗稱的黑金剛，又厚又重，再搭配一個時尚的BBcall，成為了當時最流行的科技裝備，然後隨者科技的進步，外型上手機的體積變小了，但是螢幕卻變大了，功能上除了講電話以外增加了拍照的功能、音樂的功能以及遊戲的功能。

然而針對手機跨時代的改變，不得不提賈伯斯的Iphone，當時推出的IPhone第一代，在外型上最大的改變在於只保留一個按鍵，其餘全部都是觸控銀幕，並且讓手機也連接上了網路，正式宣告智慧手機來臨的時代，其中值得一提的是「嘿!SIRI」語音助理【SIRI】的誕生，他可以專注在生活秘書的工作，透過人類和SIRI的一問一答，讓手機具備了和人類溝通的智慧，這就是我們最廣泛使用的AI之一，2017年，Iphone更進一步推出了【FaceID】臉部辨識解鎖功能，正式開啟AI對於影像與人臉辨識的技術。因此，AI早已一步步地走進我們的生活中，正在一步步地改變人類。

《Q2 到底什麼是AI？ 從遊戲對戰來看AI》

早在1997年IBM的電腦「深藍」擊敗俄籍世界西洋棋冠軍，就已經有了人類與AI大戰遊戲的事蹟，事隔17年，2014年Google Deepmind團隊，開發了AI人工智能圍棋程式【Alphago】，從2015年起陸續擊敗了中國棋手樊麾、韓國棋手李世乭，成為世界第一個圍棋高手。此外Deepmind 團隊在2019年，設計AI人工智能【AlphaStar】挑戰暴雪旗下的星海爭霸遊戲，用不到44天的訓練達到了最高段位。

到底這些AI是怎麼會創造出來的呢？其實就是透過人類的訓練，以Alphago為例，人類會先給予龐大的圍棋資料讓AI去運算，讓這個AI知道該如何下圍棋，接著安排人類與他對戰，在對戰的過程中AI會不斷修改和精進自己的下棋方式與邏輯，最終達到圍棋高手的段位。因此從上述的案例我們可以能知AI的幾個重點：

1.AI的全名為Artificial Intelligence 是由人工與智慧的結合體，也就是人造的大腦，主要是透過電腦創建出來。 2.一種AI只能專注做一件事，並且做到非常極致，舉例來說不可能讓Alphago下象棋，也不可能讓AlphaStar玩世紀帝國，因為以目前人類的科技他只能有一種專業。 3.在創造AI前，需要有龐大且完整的資料，讓AI認識、學習與計算。

《Q3 AI最早是誰提出來的呢？ 有看過電影模仿遊戲你一定知道》

被譽為電腦科學與人工智慧之父艾倫•圖靈】，如果有看過電影模仿遊戲你一定對這號人物不陌生，主要敘述的就是在二戰時期，為了破解德軍的密碼，艾倫•圖靈發明被稱為史上第一台電腦的圖靈機。其中更值得一提的是【圖靈測試Turing test】的概念，主要闡述有小美、小傑和機器人小I，三個人在各在一個房間內，小美提出一個問題，問小傑和小I，則小美分不清楚誰是人類誰是機器人，則這個機器人已通過了圖靈測試，達到AI的標準。

聽完了以上內容，你是否有對AI人工智能有了初步了認識呢？如果有的話，請大家幫我在生活中尋找你所發現的AI，並分享在下方留言區，就有機會獲得小禮物喔！

下集預告：你有聽過最新職業AI訓練師嗎？