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幫助農民 多吃領獎金！高市端出學校食用在地水果獎勵

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁到旗津國小，與小朋友討論海洋教育和食農教育。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁到旗津國小，與小朋友討論海洋教育和食農教育。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天到旗津國小參觀學校午餐，宣布高雄市推出「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，前5名還有競賽獎金。

旗津國小今天是學校蔬食日，中午的菜單是：小麥飯，番茄豆包（鳳梨入菜），茶葉蛋，翠綠蚵白，玉米濃湯和鮮奶。市府農業局提供20公斤大樹區鳳梨讓學校入菜，番茄豆皮裡有鳳梨。

營養師告訴小朋友，高雄是全台第4大鳳梨產區，鳳梨營養價值高，富含維生素B群、維生素C、葉酸、鳳梨酵素和生物類黃酮素等，具有幫助消化、改善疲勞等優點，是營養又好吃的水果。鼓勵學校營養午餐可增加鳳梨實用頻率，讓美味的鳳梨成為學童喜愛的午餐菜餚，也照顧辛苦耕種的農民。

陳其邁表示，市府獎勵學校在營養午餐部分，能夠採用國產在地水果，尤其是鳳梨，採購時將提供一些相對預算補助，包括截切工廠，因為鳳梨還是截切完較方便。水果種類非常多，食農教育還是要縮短碳足跡，希望能夠地產地銷，就近採用在地水果。希望讓小朋友在營養午餐可以吃到健康而且品質保證的在地水果，一方面也能幫助我們農民。

「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」針對的果品品項為鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，並採用截切方式方便學生即食，減少剩食並增加營養均衡。獎勵期間至110年7月2日。高雄市的公立國民中、小學及其附設幼兒園、完全中學的國中及高中部，只要學校午餐鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果的食用次數，各達4次以上，就發放獎勵金1萬元，四種果品可分別申請，惟每校最高發放獎勵金以3萬元為限。也必須在教育部「校園食材登錄平台」辦理登錄作業。

市府也會依109年學校第二學期食用高雄鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果加總食用次數，統計取總次數前5名學校額外提供競賽獎勵金。第一名3萬元，第二名2萬元，第三名1.5萬元，第四名1.2萬元，第五名1萬元。

高雄市推出「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，前5名還有競賽獎金。記者徐如宜／攝影
高雄市推出「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，前5名還有競賽獎金。記者徐如宜／攝影
營養師告訴小朋友，鳳梨營養價值高，富含維生素B群、維生素C、葉酸、鳳梨酵素和生物類黃酮素等，具有幫助消化、改善疲勞等優點，記者徐如宜／攝影
營養師告訴小朋友，鳳梨營養價值高，富含維生素B群、維生素C、葉酸、鳳梨酵素和生物類黃酮素等，具有幫助消化、改善疲勞等優點，記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，前5名還有競賽獎金。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果，前5名還有競賽獎金。記者徐如宜／攝影

鳳梨 火龍果 營養午餐

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