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全國學生舞蹈比賽「三冠王」 陣頭文化融合舞蹈

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「109學年度全國學生舞蹈比賽」全區決賽，因疫情因素影響停止辦理團體組比賽，個人組則已圓滿落幕。圖/台北巿教育局提供
「109學年度全國學生舞蹈比賽」全區決賽，因疫情因素影響停止辦理團體組比賽，個人組則已圓滿落幕。圖/台北巿教育局提供

「109學年度全國學生舞蹈比賽」全區決賽，因疫情因素影響停止辦理團體組比賽，個人組則已圓滿落幕，個人組決賽共計有306位好手參賽，其中北安國中選手鄭一㠙以「虎爺駕到」舞碼，結合宮廟及陣頭文化元素，成為本次唯一「三冠王」拿下三個獎項。

北市教育局表示，本次全區個人組決賽從上月23日至27日，在國父紀念館舉行。共計有來自全國各校306位好手參賽，舞碼包含現代舞、古典舞、民俗舞等3種舞蹈類型，台北市計有10位選手分別獲得各類組前3名獎項，北安國中舞蹈班，更在國中組勇奪古典舞、民俗舞第1名及現代舞第3名的佳績。

北安國中選手鄭一㠙表現亮眼，其參賽舞碼「虎爺駕到」，不僅奪得民俗舞國中組特優第1名，更獲大會頒發民俗舞類最佳編舞及最佳舞技等最高榮譽。

教育局表示，「虎爺駕到」編舞者鄭雅慧教師為參賽者鄭一㠙的姑姑，2人皆在萬華區長大，從小接觸宮廟及陣頭文化，將在地文化融入舞蹈元素展現的想法，成功的將陣頭文化與舞蹈藝術完美融合，而新穎的題材創作，也獲得評審青睞，成為本次賽會唯一三冠王。

教育局 北市 現代舞

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