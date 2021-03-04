女兒畢旅費6650 母嘆要吃土一周…網友一看行程大讚：好想跟！

每個求學階段快結束時都會有一趟畢業旅行，和同學一起出遊、外宿是許多學生的共同回憶，不過也需要一筆花費。一名媽媽提到最近女兒學校要繳畢旅的費用，四天三夜要價6650元，讓她不禁感嘆「母女差不多一個禮拜都要吃土」，沒想到網友一看到行程後卻反而大讚，引起討論。

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》PO出一張家長通知單，內容是女兒的畢業旅行行程和價格，從圖中可以看到原PO女兒應是就讀高職，行程共四天三夜，從台中、嘉義、台南到高雄，包括兩個主題樂園、台中歌劇院、草衙道、故宮南院、東石漁人碼頭、駁二藝術特區、奇美博物館等旅遊景點；住宿飯店則是從三星到五星級都有。

一位媽媽在PO出一張家長通知單。圖／取自 《爆怨公社》

總需花費是6650元，原PO直呼女兒四天玩回來，母女要吃土一個禮拜了，也怨嘆自己不會賺錢。

貼文一出，網友紛紛留言行程很划算「四天行程，我覺得很超值」、「算便宜了，自己去一天都不止6500了」、「我們公司的員工旅遊三天兩夜六千多也超貴...」、「玩的部份門票、用餐、車資這都應該的，貴在飯店費用」、「回憶只有一次而已」、「遊樂園很適合跟同學去」、「覺得不錯，住的有品質」、「超便宜的！好想跟」。

也有人認為「可以自己選擇去或不去吧，我女兒是自行選擇跟幾個要好的朋友安排小旅行」、「第三天行程太趕了吧」、「很多地方根本就是略過」、「想當年全班都不參加畢業旅行」、「行程幾乎都是免費景點...」、「這價錢雖然划算，但真的不是每個家庭經濟都富裕，辛苦了」。