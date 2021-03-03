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832系參與個人申請遠距甄試 嘉惠千名離島高中生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
832校系參與個人申請遠距甄試，估計嘉惠1540個離島考生。本報資料照片
832校系參與個人申請遠距甄試，估計嘉惠1540個離島考生。本報資料照片

大學個人申請將開跑，教育部表示，為減輕離島考生負擔，今年請澎湖科技大學、金門大學及台灣海洋大學馬祖分校設置區域視訊服務中心，試辦大學跨校視訊甄試服務，共50校832校系參與，估計嘉惠1540個離島考生。

教育部表示，考量視訊面試涉及招生公平性，其考場設備設置、監試人員規畫、試務作業流程、多校多系單一服務中心安排等，應以高標準方式設置。故在離島澎湖、金門及馬祖地區各由一所學校試辦， 參與試辦視訊面試校系共50校832校系。

教育部高教司說，就讀前述地區高中職的應屆及非應屆畢業生，或於該地區參加110學年度學科能力測驗或四技二專統一入學測驗者，在通過大學個人申請或四技二專甄選入學第一階段篩選後，可向第二階段指定項目甄試採視訊面試的志願校系、科（組）學位學程選擇採視訊面試方式辦理。

面試 教育部 金門

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