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嚴重特殊傳染性肺「癌」？ 教育部防疫專區搜尋搞烏龍
又是輸入法的錯？因應新冠肺炎疫情，教育部在學校衛生資訊網中架設「嚴重特殊傳染性肺炎教育專區」，不過若是在搜尋引擎上輸入關鍵字，跳出來的網頁寫得卻是嚴重特殊傳染性肺「癌」教育專區，「炎」、「癌」同音字大搞烏龍，教育部表示，稍早已請相關單位盡速修正。
教育部學校衛生資訊網「嚴重特殊傳染性肺炎教育專區」提供教育類的防疫重點訊息，包含各級學校、終身教育、體育場館、大型考試因疫影響的相關措施，以及與疫情相關的教育重要函文、常見問題、線上學習資源等，讓民眾可透過網站一次看懂。
不過，若在Google搜尋引擎上輸入「教育部防疫專區」關鍵字，跳出來的網頁寫得卻是嚴重特殊傳染性肺「癌」教育專區，「炎」、「癌」同音字大搞烏龍，教育部資科司表示，稍早已請相關單位通知委辦單位盡速修正。
資科司表示，據了解，這個網頁是綜合規劃司學校衛生科委外製作，稍早接收到錯字訊息，已通知綜規司請協力單位盡速修正。不過民眾點入網站的畫面是好的，只不過搜尋標題端的「炎」寫成「癌」，將馬上更改。
資科司指出，Google有時會存入歷史資料，若原先曾經輸入錯字，但Google未即時更新，資料就可能會一直存著，修正後也不一定馬上生效，也要看Google端何時重新擷取資料。
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