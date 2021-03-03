快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

學測落點/備審口試 甄戰助你拿下第一志願

撰文 / 吳雅芳

圖／甄戰 提供
圖／甄戰 提供

110學測級分大動盪！越級挑戰夢幻校系
110學測比去年難很多，數學滿級分人數更只剩1成，個人申請就有機會低分高就，甄戰建議考生不妨把握機會，趁勢越級挑戰夢幻志願。

最大化你的學測級分就靠甄戰大數據落點
以去年學測的情況來說，約8.7萬考生參加申請，但最後通過一階篩選僅有7.1萬人，近1.6萬人因志願選填失誤而導致一階就落榜，這更顯得志願選填的重要性。而今年學測級分動盪大，數學頂標就少了3級分之多，落點預估難以用去年分數預測，想在級分相對低的情形下通過篩選，那勢必一級分都不能浪費。

而傳統落點系統是以當年度級分換算成去年級分做比較，簡單來說就是將「今年」成績與「去年」的考生成績競爭，無法精確地反映出今年考生的選擇校系意向及整體大趨勢，但「甄戰大數據即時落點系統」是依據當年度考生的落點選擇，即時反饋修正校系預估級分的大數據落點系統，並每日更新資料庫，VIP會員更能夠鎖定校系追蹤，每天收到掌握最新競爭動態，知己知彼方能取得最佳落點校系。除了落點系統外，甄戰更搭配專屬學習顧問進行一對一落點諮詢服務，讓您選填志願更安心。

甄戰大數據落點系統：https://forecast.reallygood.com.tw/

除了學測成績 別忘了書審面試更是上榜關鍵
無論學測成績如何，二階甄試又是一項新挑戰，有85%校系需要進行二階，若你是低空通過一篩，二階又有採計學測成績的話，可謂相當不利。甄戰建議考生別放棄，靠書審口試還有逆轉勝的機會！以政大傳播社會組為例，就算學測成績輸了4級分，但書審口試多5分就能獲勝。

多年來甄戰網羅各行各業的優異師資、累積豐富的書審口試經驗，更幫助許多孩子完成升學夢想，一路走來，甄戰多項課程特色、受到多方肯定，全方位的服務讓家長可以放心地將升學大小事託付給我們。

1. 醫學甄試專班考生輔導，每5位醫學甄試上榜生，就有1位來自甄戰；
2.高中備審面試輔導上榜率高達9成；
3. 每年輔導學員超過1,000位，累積出不凡的經驗；
4. 舉辦校園講座效果卓越，每年舉辦破100場高中講座。

立即預約免費學測升學講座：https://lihi1.com/MzT4a

相關新聞

今年8月起育兒更省！準公幼每月學費下修為3500元

搶救少子化，教育部今年8月起落實新制，家長送二到六歲到幼兒園，每月育兒補助再加碼1000元，其中送讀準公共化幼兒園的學費...

校園會客室／「我要當亞洲第一個聽障廚藝教師」

「身心障礙者很難有自己的舞台，常不會優先被考慮，但沒技術就是被選擇」。有著「陽光超人」稱號的廚師許俊宏，因中度聽障，年輕...

8月起準公幼學費調漲1000元 全教總：違背公共化精神

準公共即將進入第三年後，教保服務人員薪資至少應達3萬2000元。全教總今天舉行記者會表示，業者據此要求教育部調漲學費上限...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

嘎呼拉斯音樂節復辦！高市校外教學與活動有限度解封

為加強防疫，高雄市教育局要求各級學校二月底前取消校外教學與活動，包括畢旅、展演、參訪與露營等。隨著疫情稍微趨緩，教育局宣...

8月起準公幼補助 再加碼2千元

搶救少子化，教育部八月起再加碼兩千元。其中家長送二到六歲幼兒到幼兒園，每月育兒補助再加碼一千元，準公共化幼兒園學費從每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。