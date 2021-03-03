學測落點/備審口試 甄戰助你拿下第一志願

圖／甄戰 提供

110學測級分大動盪！越級挑戰夢幻校系110學測比去年難很多，數學滿級分人數更只剩1成，個人申請就有機會低分高就，甄戰建議考生不妨把握機會，趁勢越級挑戰夢幻志願。

最大化你的學測級分就靠甄戰大數據落點以去年學測的情況來說，約8.7萬考生參加申請，但最後通過一階篩選僅有7.1萬人，近1.6萬人因志願選填失誤而導致一階就落榜，這更顯得志願選填的重要性。而今年學測級分動盪大，數學頂標就少了3級分之多，落點預估難以用去年分數預測，想在級分相對低的情形下通過篩選，那勢必一級分都不能浪費。

而傳統落點系統是以當年度級分換算成去年級分做比較，簡單來說就是將「今年」成績與「去年」的考生成績競爭，無法精確地反映出今年考生的選擇校系意向及整體大趨勢，但「甄戰大數據即時落點系統」是依據當年度考生的落點選擇，即時反饋修正校系預估級分的大數據落點系統，並每日更新資料庫，VIP會員更能夠鎖定校系追蹤，每天收到掌握最新競爭動態，知己知彼方能取得最佳落點校系。除了落點系統外，甄戰更搭配專屬學習顧問進行一對一落點諮詢服務，讓您選填志願更安心。

甄戰大數據落點系統： https://forecast.reallygood.com.tw/

除了學測成績 別忘了書審面試更是上榜關鍵無論學測成績如何，二階甄試又是一項新挑戰，有85%校系需要進行二階，若你是低空通過一篩，二階又有採計學測成績的話，可謂相當不利。甄戰建議考生別放棄，靠書審口試還有逆轉勝的機會！以政大傳播社會組為例，就算學測成績輸了4級分，但書審口試多5分就能獲勝。

多年來甄戰網羅各行各業的優異師資、累積豐富的書審口試經驗，更幫助許多孩子完成升學夢想，一路走來，甄戰多項課程特色、受到多方肯定，全方位的服務讓家長可以放心地將升學大小事託付給我們。

1. 醫學甄試專班考生輔導，每5位醫學甄試上榜生，就有1位來自甄戰；2.高中備審面試輔導上榜率高達9成；3. 每年輔導學員超過1,000位，累積出不凡的經驗；4. 舉辦校園講座效果卓越，每年舉辦破100場高中講座。