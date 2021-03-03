嘎呼拉斯音樂節復辦！高市校外教學與活動有限度解封

為加強防疫，高雄市教育局要求各級學校二月底前取消校外教學與活動，包括畢旅、展演、參訪與露營等。隨著疫情稍微趨緩，教育局宣布三月放寬限制，因疫情停辦的第一屆寶來山中合唱音樂會「嘎呼拉斯音樂節」，將於3月13日復辦；但千人以上、有校外人士參與的活動，仍要提出防疫規畫送教育局審核、衛生局評估。

原訂1月23日要舉辦的第一屆寶來山中合唱音樂會「嘎呼拉斯音樂節」， 當時因疫情停辦，在疫情趨緩下，會配合防疫原則於3月13日下午4點半到晚上7點，在寶來國中大操場復辦。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，二月底前停辦校外教學與活動，三月起，在符合中央疫情指揮中心公眾指引及教育部的校外教學應行注意事項要求下，學校可自行決定。但為維護學校及教保服務機構師生健康，還是要採取一些防疫措施。

教育局提醒，參加人員應做健康篩檢措施，有發燒或呼吸道症狀者不應參加。活動時避免接觸活體動物及動物屍體，避免食用生肉及生蛋。為維護學生及幼兒健康，於旅遊當中車輛及寢室安排，以車代班，同車同寢室、不跨車及不換車為原則。在活動期間，還是要避免安排人潮擁擠、長時間、近距離的活動，並於空氣流通的空間舉行。倘有近距離、密閉空間、長時間接觸人群時，應配戴口罩。