「聽」不再是障礙 陽光超人幫助和他一樣的人

「身心障礙者很難有自己的舞台，常不會優先被考慮，但沒技術就是被選擇」。有著「陽光超人」稱號的廚師許俊宏，因中度聽障，年輕時被客訴、辭退是常有的事。直到21歲拜師學藝，六年前創立「陽光超人創作料理廚房」，全台跑透透，開兩千多班，教了兩萬多名學生，周間也到啟聰學校教學，幫助跟他一樣的人，陪伴學生找到做事情的方法。

今年37歲的許俊宏，目標是成為全亞洲第一個聽障廚藝教師，到亞洲巡迴開課演講、教學，鼓勵別人突破生命的障礙。

「美工是我的興趣，料理則是職業需求」。許俊宏復興美工科畢業，無料理基礎，與廚藝接軌來自生活經驗。他說，現在外面很多有「雷」的店，貴又難吃，學料理除為找工作，也是想做好吃東西給家人。

21歲是許俊宏人生分水嶺，之前做過洗碗工、傳菜員、第四台抓偷接、發傳單、網咖服務員，當時自卑內向，面試時不敢讓人知道自己有聽力障礙，但工作時跟客人溝通不良，不少人客訴他服務態度差，最後老闆要他走人，工作一換再換。

後來經朋友介紹進入日本料理當學徒。許俊宏說，喜愛日本職人文化，但一開始跟師傅也溝通不良，加上心態「太滿」，師傅講十分，只聽八分，做出不及格成品。之後才慢慢放下自我，好好學技術、學執著、學堅持，打穩基本功，一路走來，花了14年，是別人的好幾倍。

許俊宏六年前開設創作料理廚房，廚房助理半數也是聽障夥伴，周間到北市啟聰學校開班授課，一學期上課16周，希望幫助跟他一樣的人。

許俊宏跟學生說，不要因為自己是聽障人士，覺得只能這樣，其實可以做到超乎常人。就像他以前還沒學料理，常是拜託別人給他工作，但有了技術後，工作變得好找，也會被人需要。

許俊宏也以自己經驗告訴學生，「看我做一百次，不如回家做一次，唯有把自己做到最好，對他人跟自己負責，並以自己職業為榮，嚴以律己，也嚴以待人。」