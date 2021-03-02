今年8月起育兒更省！準公幼每月學費下修為3500元
搶救少子化，教育部今年8月起落實新制，家長送二到六歲到幼兒園，每月育兒補助再加碼1000元，其中送讀準公共化幼兒園的學費從每月最高4500元，調降為每月最高3500元。同時，因應教保服務人員薪資至少應達3萬2000元，教育部另開放準公幼每生每月收費調漲至多1000元，成本由政府吸收。
教育部表示，這項新制是配合「0到6歲國家一起養」政策，為減輕家長負擔，才宣布由政府協助家長繳交幼兒園學費。按現行育兒補助制度，家長送一名二到六歲幼兒到公幼，且他是家中第一胎或第二胎，每月至多繳2500元；送非營利幼兒園，每月至多繳3500元；送準公幼，至多繳4500元。今年八月起，上述費用都再下修1000元，準公幼每生每月學費調降為至多3500元。
同時，今年8月起，準公幼按約要調整教保服務人員薪資為至少3萬2000元。教育部開放業者提高每生每月收費至多1000元，所增費用由政府吸收。教育部表示，提出此項補貼，是盼更多私幼簽約成為準公幼。準公共合作費用範圍上限雖提高1000元，但是各園仍應以其已公告在教保資訊網的收費與政府合作，不得向家長多收錢。
上路屆滿三年的「準公共化幼兒園」也是教育部重要政策之一，教育部積極邀約私幼簽約成為準公幼，至今已達1262家園所，招收約14萬名幼生。
不過準公幼問題多，全國教師工會總聯合會曾調查，六都中有違規紀錄的準公幼高達150家，家數以桃園市38家最多，占全市準公幼的三成一，當中有單一園所兩年內違規八次。部分教師團體呼籲政府以真正的公幼取代準公幼。
教育部對此表示，行政院2018年核定「我國少子女化對策計畫」，即以提高平價教保供應量為重點。近年教保公共化供應量大幅成長，2017年到2020年已增設公幼和非營利幼兒園共1551班，109學提供超過22萬個就學名額，增班量能是過去16年的2.2倍。教育部規畫今年起的四年內，再增加5萬個以上的公共化就學名額。
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