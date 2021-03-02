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宜蘭學士後幼教專班8月成立 幼教學會今感謝市長協助
宜蘭縣缺乏幼教學系進修管道，想要成員一位幼教老師，必須到外縣市上課，市長江聰淵了解問題後向教育部爭取，獲同意由國立東華大學自今年8月起，在聖母護專設立學士後幼教專班，大學畢業有興趣的民眾可就近在縣內上課，此進修問題獲突破，宜蘭縣幼教學會會員今天到市公所感謝市長協助爭取。
幼教團體多年來呼籲縣內應成立幼教學系，以利幼教人才培育及在職人員進修管道，卻都遲遲沒有下文。宜蘭縣幼教學會理事長郭淑娟說，教保員起薪約2萬9000元，幼教老師起薪約3萬5000元，兩者薪資差距約6000元，目前教保員資格可在縣內取得，但若要取得幼教老師的合格證，因縣內沒有幼教學系，必須到外縣市上課，很不方便，也容易造成幼教人才流失。
宜蘭市長江聰淵過年前接獲反映後寫信向中央及教育部爭取，教育部於2月25日派師資培育及藝術教育司長鄭淵全等人前來，與幼教學會成員進行座談，決定未來在教育部推行「宜蘭學士後教保服務人員培育試辦計畫」下，由國立東華大學在宜蘭的聖母護專成立學士後幼教專班，只要對幼教工作有興趣的民眾，大學畢業後可以就近在縣內進修，取得幼教老師資格，避免往返外地舟車勞頓。
幼教學會表示，儘管無法達到成立幼教學系的目標，對於相較過往反映未果，這次能夠促使教育部展現誠意，等於是跨出成立宜蘭縣幼教、教保專班的重要一步。
江聰淵表示，這些年政府推動平價教保、育兒津貼加倍、就學費用再降低等幼兒照護政策，尤其是在育兒津貼加倍方面，分兩階段提高發放額度，今年8月起每月發放3500元，明年8月起每月發放5000元，宜蘭這次是中央、地方的公私部門共同努力的結果，盼透過這次合作經驗，提升改善幼教環境。
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