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北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

「一堂特別的鳳梨課」高雄國中師生買鳳梨來上課

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳥松國中被鳳梨園環繞，今天中午結合外語老師上一堂特殊的鳳梨課。圖／高市教育局提供
高雄鳥松國中被鳳梨園環繞，今天中午結合外語老師上一堂特殊的鳳梨課。圖／高市教育局提供

昨天起大陸停止進口台灣鳳梨，高雄大樹區農會湧入鳳梨訂單，各界吃鳳梨挺農民的活動不斷。鳥松國中校園鄰近鳳梨田，今早學校師長到產地購買鳳梨，更結合雙語課程，由外籍教師John在生活美語課介紹鳳梨，讓學生跨領域學習，提供學校的營養午餐加菜，力挺與行銷在地水果。

高雄鳳梨是全台第4大產區，面積約1千5百公頃，種植面積約占全台13%，主要集中大樹、大寮及內門。大樹農會湧入約農會湧入近3千箱訂單，另洽談20只貨櫃要輸往澳洲。

支持台灣鳳梨的風潮也吹入校園，鳥松國中附近分布大面積鳳梨田，學生上下學必經之處，今早學校師長前往產地買鳳梨，帶回校園結合課程教學，中午還讓學生當營養午餐水果。

校方指出，平日健教課與家政課也會介紹在地農產，這次發生鳳梨事件，外師師John進行生活美語課教學，雙語介紹鳳梨，並教學生如何切鳳梨，學生上一堂特別的鳳梨課。

校長張振義說，鳥松國中鄰近鳳梨田，學生會看見栽種過程，在此次事件時感受深刻；學校重視在地文化與國際素養培養，今日透過課程表達對於在地社區的關懷，對學生而言，也是一個融入時事議題的學習機會。

高雄鳥松國中被鳳梨園環繞，今天中午上一堂特殊的鳳梨課。圖／高市教育局提供
高雄鳥松國中被鳳梨園環繞，今天中午上一堂特殊的鳳梨課。圖／高市教育局提供

鳳梨 農會 營養午餐

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