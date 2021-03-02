「一堂特別的鳳梨課」高雄國中師生買鳳梨來上課
昨天起大陸停止進口台灣鳳梨，高雄大樹區農會湧入鳳梨訂單，各界吃鳳梨挺農民的活動不斷。鳥松國中校園鄰近鳳梨田，今早學校師長到產地購買鳳梨，更結合雙語課程，由外籍教師John在生活美語課介紹鳳梨，讓學生跨領域學習，提供學校的營養午餐加菜，力挺與行銷在地水果。
高雄鳳梨是全台第4大產區，面積約1千5百公頃，種植面積約占全台13%，主要集中大樹、大寮及內門。大樹農會湧入約農會湧入近3千箱訂單，另洽談20只貨櫃要輸往澳洲。
支持台灣鳳梨的風潮也吹入校園，鳥松國中附近分布大面積鳳梨田，學生上下學必經之處，今早學校師長前往產地買鳳梨，帶回校園結合課程教學，中午還讓學生當營養午餐水果。
校方指出，平日健教課與家政課也會介紹在地農產，這次發生鳳梨事件，外師師John進行生活美語課教學，雙語介紹鳳梨，並教學生如何切鳳梨，學生上一堂特別的鳳梨課。
校長張振義說，鳥松國中鄰近鳳梨田，學生會看見栽種過程，在此次事件時感受深刻；學校重視在地文化與國際素養培養，今日透過課程表達對於在地社區的關懷，對學生而言，也是一個融入時事議題的學習機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言