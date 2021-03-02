高雄市幼兒園再增百班 今年目標公共化達4成

高雄市今年的幼兒園公共化目標要達到4成，教育局今表示，公立幼兒園及非營利幼兒園將合計再增20園、213班、5934個入園名額。首波新設16園、146班，提供4306個入園名額，110學年度招生3月底開始，招收2歲至5歲幼兒。

教育局長謝文斌今在市政會議後表示，市府109年的目標是公共化達到3成，所謂的公共化就是公立幼兒園跟非營利幼兒園的加總，109年已經達標到3成。

謝文斌表示，市府110年的目標是達到4成，所以今年的努力的目標是要再提供5934個幼兒園的入園名額，有新建幼兒園，也有從現有房舍增加，目前預估可以達到4成沒問題。

謝文斌說，因為目標有達標，所以教育部給予補助款，市府自籌款大幅降低將近10億。後續111年後也陸續再增加的計畫。

社會局長謝琍琍表示，社會局在公共托育方面也盡量跟教育局協調，尋覓一些學校閒置空間，或像社會住宅、民間建案興建時，能提供公共托育或社區家園建置空間。

謝琍琍說，社會局也爭取中央經費補助，目前中央前瞻計畫1月時已爭取到1億1400多萬，期待6月時能再爭取第3階段經費，即111年到113年將近2億的經費，希望能爭取再設置更多公共托育家園。

教育局表示，高雄市已完成110學年度全市公共化教保服務4成建置規畫，可再增加供應量5934個入園名額，全市公共化供應量達2萬4672名。首波新設16園、146班，提供4306個入園名額，於110學年度招生，3月底後陸續公告招生資訊。

教育局表示，高雄市公共化需求大，但已無閒置校舍空間的行政區，如鳳山區、楠梓區、鼓山區、仁武區等，採新建整棟全新幼兒園方式增班，建置中的新建非營利幼兒園有4園，並在5所國小新建幼兒園舍，共可新增67班、1628 個入園名額。

教育局表示，將加速新建工程的執行，以滿足家長與幼兒的需求。110學年度首波招生的新設公立幼兒園3園與非營利幼兒園13園各具特色，其中有9園為全新建的幼兒園舍，如位於獅甲國中內的獅甲非營利幼兒園，是國內首座木構造屋頂的非營利幼兒園，左新非營利幼兒園則是高雄市首座以學校預定地獨立興建的非營利幼兒園。