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竹縣推公立、非營利幼兒園招生平台 家長報名更方便

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今天推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，並公布110學年度各公立及非營利幼兒園招生簡章。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，並公布110學年度各公立及非營利幼兒園招生簡章。圖／新竹縣政府提供

因應疫情，為避免人潮聚集，也讓家長辦理入學更便利，新竹縣政府今天推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，並公布110學年度各公立及非營利幼兒園招生簡章，預計4月20日可上平台查詢各園所招生名額，5月5日開放一般生網路登記、5月8日抽籤，歡迎家長多加利用。

縣府教育處表示，110學年度招生登記依對象分為優先入園及一般入園2階段，優先入園登記階段採現場報名，登記時間為4月22日上午9點至4月24日中午12點止；一般入園階段則除了現場報名外，也首度開放網路報名，網路登記自5月5日上午9點至5月7日中午12點止，現場登記則從5月7日上午9點至5月8日中午12點止。

家長可先到教育處網站或新竹縣政府雲端聯合服務中心網站，查詢招生簡章及各園招收名額，也可先閱讀線上登記教學，了解報名流程，任一階段報名人數超出可招人數都將採取電腦抽籤決定。

教育處說，為鼓勵就近入學，每名幼兒除可報名1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園外，在一般入園階段也保留一般生缺額的20％，優先錄取滿5足歲且設籍該園所在鄉鎮市的幼兒。

優先入園則因公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，身分包含低收、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女、身心障礙者子女等，如有餘額則該開放一般幼兒就讀，招生年齡以5、4、3足歲幼兒順序，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

另外，縣府也持續增設公立及非營利幼兒園，提供平價教保服務，減輕家長負擔，今年新設公立的新港國小附設幼兒園，預計招收30名3歲至入國小前幼生，家長可上網登記或現場報名。對招生事宜有疑義可電洽新竹縣政府教育處幼兒教育科03-5518101轉2878。

新設公立的新港國小附設幼兒園，預計招收30名3歲至入國小前幼生，家長可上網登記或現場報名。圖／聯合報系資料照
新設公立的新港國小附設幼兒園，預計招收30名3歲至入國小前幼生，家長可上網登記或現場報名。圖／聯合報系資料照

幼兒園 新竹

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