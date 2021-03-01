以學習取代工讀 大學扶弱機制逾20萬人受惠

教育部推動扶弱，技職司表示，2018年起政府挹注經費，也結合民間企業及社會大眾捐資，由大專校院規畫以「學習取代工讀」，包括從入學、課業、證照或職涯規畫等多元輔導措施，已有近20多萬人次學生受惠。另提高文化不利學生就讀公立大學機會，促進社會流動，也有6000多人次學生受惠。

教育部表示，為協助經濟不利學生減少打工時間以安心就學，使其不須為賺取生活費荒廢學業，除現行既有各類學雜費減免、大專校院弱勢助學計畫助學金及就學貸款等協助措施外，再透過學校學習輔導與助學基金，對經濟不利學生整體學習歷程的關照，使其順利完成學業。

舉例來說，勤益科技大學給予考試報名費、交通及住宿費補助，提供面試時免費接駁專車服務，109學年有200人次考生受惠。台北科技大學透過學生社團返鄉分享在學經驗，提升經濟及文化不利學生入學機會與意願。

台北科技大學另推「琢玉計畫」支持經濟不利學生，使其在各類獎助學金協助下，養成事前規畫讀書進度習慣，不但成績進步，又考取專業證照。

台灣科技大學有學生原兼多份工讀，受補助之後，將打工時間用來參加讀書會及英語能力訓練等課程，原對課業感到吃力及對未來迷惘，但經由學習輔導，已決定朝擅長的領域發展，包括考取專業教練證照等，逐步往夢想實現。