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竹市龍山國小群英樓今夏完工 將有空中平台、大階梯

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
群英樓立面以單純水平線條整合臨側不同時期興建校舍。示意圖／新竹市政府提供
群英樓立面以單純水平線條整合臨側不同時期興建校舍。示意圖／新竹市政府提供

新竹市龍山國小群英樓有60多年歷史，因耐震係數過低需要重建，市府推動「新校園運動」，投入1億7千萬元經費將其拆除，歷經2年工程，目前已進入裝修程序，逐步進行防水及景觀工程，將於今年夏天完工，重建後學習空間從原本20間教室增加到31間，將以風的曲線設計創造通透空間，延伸連接校舍與社區，另打造空中平台、大階梯及戶外劇場，保留校舍前周邊老樹，預定110學年度啟用。

市長林智堅指出，群英樓興建於1959年，2016年評估耐震係數過低需重建，且教室數也不符目前需求，新校舍落成後，招收學生數可望提升。

新建工程投入1億7500萬元，由田中央團隊設計，拆除舊有20間教室，新建31間教室、9間廁所、13座樓梯，保留老樹、創造大量半戶外空間，校舍北側設置開放性入口，連接校園與社區，而社區外就有土地公廟，讓孩子在空間中，自然學習鄉土課程。

教育處表示，該工程保留環繞校舍既有的烏臼及樟樹，突破方正規矩的教室空間，每個樓層都有彈性使用的活動平台，不僅能與鄰棟校舍共享，更讓學習創意從教室向外延伸到各個角落。此外，群英樓外牆的馬賽克磚與周遭樹木呼應，將校園建築與自然環境巧妙融合。

龍山國小老師林冠雯說，以前群英樓相當老舊，校舍間也沒有連通，下雨天時到別棟校舍上課非常不方便，新校舍可以一次解決老舊、不安全的校舍問題。六年級學生洪子蓉說，，以前圖書館較小，根本放不下所有書，非常期待又新又大的圖書館。

群英樓建築正面入口。示意圖／新竹市政府提供
群英樓建築正面入口。示意圖／新竹市政府提供
群英樓頂層挑高半戶外廣場。示意圖／新竹市政府提供
群英樓頂層挑高半戶外廣場。示意圖／新竹市政府提供
群英樓校舍北側打開學學習邊界，跟著土地公一起學習社區文化。示意圖／新竹市政府提供
群英樓校舍北側打開學學習邊界，跟著土地公一起學習社區文化。示意圖／新竹市政府提供

圖書館

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