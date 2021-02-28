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4所大專心輔人力未達標 教部明年將辦第二次輔導評鑑

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學生求助諮商的人數攀升，尋求諮商的原因，愛情、友誼等人際關係占了一大部分，另也有自我探索受挫的學生來諮商。示意圖／ingimage
大學生求助諮商的人數攀升，尋求諮商的原因，愛情、友誼等人際關係占了一大部分，另也有自我探索受挫的學生來諮商。示意圖／ingimage

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心理輔導量能的「學生輔導工作評鑑」非常態性，只在2018年執行過一次，僅46％大學通過，不通過的主因是人力不足。

教育部學生事務及特殊教育司表示，截至今年2月底，只剩四所大專校院未達標，原因為人事招聘作業所致，但這些學校都承諾規畫持續改善。教育部也訂定「教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點」。今年共有142所大專校院提出申請專任329人及兼任鐘點費，教育部都核定補助並陸續撥款。

學特司表示，教育部也將按學生輔導法定期辦理評鑑，下階段規畫2022年啟動，將輔導人力配置及輔導量能納入參考，評鑑結果績優者予以獎勵，成效不佳者應進行輔導改進。教育部去年委請專家學者，就大專校院學生輔導工作評鑑各面項進行研議及檢討，使學生輔導工作推動更符合三級輔導機制。

教育部表示，將持續推動學生心理輔導工作及促進心理健康措施，包括分析各級學校校園自我傷害暨自殺行為現象、辦理大專校院專業輔導人員自殺／自傷防治相關研習知能、自殺防治訪視工作、協助學校充足專兼任輔導人力，以及支持和補助民間團合作辦理心理健康相關活動。

教育部也將督導各大專校院開設心理健康、情感教育相關議題的通識教育課程、辦理大專校院自殺防治守門人培訓、提升教師專業知能，並支持校外精神科醫師駐校服務。

教育部 社工

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