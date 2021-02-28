如何避免孩子陷憂鬱風暴？ 情緒教養是最佳強心針

親子教養專家分析，華人家庭常勸孩子「不要生氣」，或在孩子哭泣時責罵他，養出不擅辨識情緒，也找不到大人分享心事的下一代。呼籲家長重視情緒教養，用「情緒辭典」教孩子辨別、管理自己身情緒，並建立溝通橋梁，在孩子受傷時有人傾吐，才是打造「憂鬱絕緣體」的根本之道。

情緒教育重要性提升，教育部去年將情緒教育納入家庭教育法施行細則，要求增進家人互動的情緒察覺、表達與管理；108課綱也要求情緒教育融入各科。

台灣芯福里情緒教育推廣協會創會理事長楊俐容表示，不少家長盼即刻解決孩子憤怒、哭泣行為，對他們真實情緒採取「不願專心聽」、「態度不開放」、「不能或不會同理」、「不敏銳、讀不懂孩子言外之意」，導致孩子真的深陷負面情緒風暴時，也不敢或不想和父母說。

楊俐容指出，孩子比家長想像中敏感，當他放學回家分享自己的校園遭遇，家長扯到課業，或在滑手機、沒看著孩子說話，往往換得孩子一句「你都沒在聽！」或「都給你講！」

若開始傾聽孩子分享心事，楊俐容建議用問答題，比如「我好奇你是怎麼想的？」取代選擇題和是非題，用開放的態度引導孩子說出感受。

她表示，孩子六歲起就有豐富的情緒，只是不擅表達感受，展露出來的行為只有開心、生氣、難過。家長要懂得「閱讀空氣」，聽出語言背後含意。曾有被霸凌的孩子，試探性向家長分享「班上有人被霸凌」，家長建議他別涉事以免惹麻煩，最後導致孩子自殺。

楊俐容再舉例，有孩子多次詢問「現在幾點了？」爸媽第一次回答她現在時間，下一次可能要意識到孩子正在期待或擔憂某事，不是真的想知道現在幾點。這時，若爸媽反問「你在期待什麼」，讓孩子覺得自己被讀懂了，情緒也跟著平靜下來。

「先處理好心情，才能處理事情。」楊俐容建議每個家庭都建立一本「情緒辭典」，當孩子難過時，家長應引導他們釐清，究竟自己是因事情做不好而沮喪，或感覺被人冷落而孤單。家長也可以和孩子分享自己的經驗，但切記不要講太多話，變成自己在提當年勇，壓縮孩子的說話時間和空間。

家長不見得要隨時陪孩子聊情緒，楊俐容以自身為例，若正好在忙，可理性和孩子表達「我知道你今天看起來很開心」，但爸媽在忙，「暫時先別講重要性丙級以下的事。」

她也強調「情緒無對錯，但行為有恰當與否」，當家長接收孩子的負面情緒，不能一味力挺，要指導孩子做出恰如其分的行為，比如不得因憤怒而動手傷害同學。

她提醒，情緒教養「在孩子心情好時就要做」，每天預留一點時間，邀全家人坐下來分享彼此生活，當孩子負面情緒真正來臨時，家長才能及時救火。

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