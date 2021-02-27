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台東小校小班多！學生缺互動 教育處推3方案解決
台東縣近期在4區辦校長會議減少群聚，目前已辦2場，會中提及少子女化現象造成小班小校，學生缺乏同儕互動學習機會。教育處表示，目前已試辦「本分校實體合班」、「小校小班遠距跨校」及「跨年級教學」等計畫，希望解決問題。
縣長饒慶鈴表示，台東縣國小共有670班，其中有近半數班級學生人數不到10人，其中26班只有1名學生，小班小校讓教師更能照顧好孩子，解決過去大班難以因材施教的問題。
但學生人數太少，學生缺乏和同儕互動機會。教育處表示，目前在非考科採用跨年級併班上課，如體育課讓小校低年級中低年級共同上課，一來可增加學生互動機會，也能充分利用有限的師資。
饒慶鈴說，「本分校實體合班」目前參與學校有8所，讓本分校教師共同備課，再補助交通費或用交通車讓本分校學生合班上課；「小校小班遠距跨校」現有12校參與，3人以下的班級由不同學校併成遠距教學群組，由1名教師線上直播教學，搭配5位教師在班協同教學。
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