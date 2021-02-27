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獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
少子化衝擊！基隆輔大聖心高中部及高職部停招3年。記者游明煌／攝影
少子化衝擊！基隆輔大聖心高中部及高職部停招3年。記者游明煌／攝影

近年來少子化海嘯強襲，全國各級學校學生人數逐年遞減，輔仁大學學校財團法人董事會日前決議，所屬學校基隆市輔大聖心高級中學，高中部及高職部自111學年度起全面停招3年，全力推動國中部教學精緻化，與提升小學部教學品質。

輔大聖心現有及110學年度新進的高中職學生，將在學校持續就讀至畢業，權益不會受到影響，學校將逐年逐步調整組織及人員整併，預留教師另謀新工作或準備退休的緩衝期。後續作為均以保障師生權益，維持學校校務正常運作為前提，期能及早重新站穩腳步。

輔大聖心高中校門口，今天仍掛著大大的布條，寫著「本校國中部直升高中部學生連續3年錄國立台灣大學」，停招高中及高職決定，讓基隆教育界人士錯愕。

據統計，全國就讀高中職人數，10年來銳減超過10萬人。2020年全國私立學校產業工會曾預估，6年內會有一半以上的私立高中職面臨退場；若不想退場，就必須積極思考轉型方案。

有鑑於歷年來屢見私立學校因招生不足，將教師薪水打折、減半、拖欠、零年終等，更有甚者董事會掏空或無預警停招、停辦；有些學校名義上仍保有許多科別，但是各科都無法招滿，導致學生併科、併班上課。種種亂象使教學品質大打折扣，師生權利無人聞問。

輔大董事會正視輔大聖心高中的未來，組成專責小組，提出6大可行性方案，併同各案優劣說明、現況評估、財務報告後，考量最大限度照顧教職員工及學生權益原則，決議在學校財務尚有盈餘，並且經過會計精算，仍足以支付優惠發放給高中部、高職部教職員工退休、資遣、離職慰助金的條件下，果斷做了高中、高職「循序漸進」停招3年，並積極向「雙語中小學」轉型的決定。

未來學校怎麼走？學校啟動研擬3年期程「精緻化轉型計畫」，把危機化為轉機，將重新調整方向，聚焦英語學力的發展強項，專心致力於國中、國小的經營與發展。辦學力求創新，教學活潑多元，使學生適性發展，整合國中、國小課程，盤整資源集中化管理運用，還會進行師資汰退優化，強化軟硬體設備。

另外，現任校長因故請辭校長，目前已組成校長遴選委員會委員會，公開徵求校長候選人，3月5日截止收件。

少子化衝擊！基隆輔大聖心高中部及高職部停招3年。記者游明煌／攝影
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基隆 校長遴選 輔仁大學

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