疫情發展難預料！服務隊因疫取消 重整服務方式成新挑戰

上月疫情升溫，部分縣市無預警宣布學校停辦寒假營隊、寒假輔導，疫情之下營隊更可能長時間無法正常服務或活動，不少大學服務性社團憂心經營受影響，國高中生擔心影響升學加分。專家建議，疫情影響很大，但學生可思考如何在「不接觸」條件下，也能照顧社會需求，服務隊要因時制宜。

服務學習納入國高中正式課程和升學指定加分項目，每逢假期，總能在不同場合看見學生穿著志工背心進行服務學習，但疫情變化快，教育部青年署每年獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫，今年112隊中有五分之一取消、五分之一延期；教育部學特司寒假補助436梯次營隊活動，也有部分學校停辦；金車文教基金會今年贊助78組大專服務隊有20組因疫取消。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，受疫情影響，服務場次減少，也可能降低學生服務熱忱，建議學校單位提供相關課程資訊，或提出其他服務替代方案，讓青少年能正確了解服務學習價值。

大學服務性社團反映，因疫情取消寒假營隊，學生雖可接受，憂心影響社團經營。台師大同心服務隊總籌許竹宜指出，營隊停辦就不能提供服務給服務對象，影響新生續留社團意願，也可能讓幹部交接出問題。有國高中學生擔心營隊取消影響備審資料，不利升學加分。

不過，也有學校如期進行服務學習。中原電機系節電服務隊讓學生融合節電專業，提供社福機構專業技術，協助社福機構省下電費。

屏東內埔農工汽車科教師康郁帆開設機車實習課程，率領高一、高三學生組成「內農機車服務隊」，學生定時到社區免費協助居民換機油、調整後照鏡、更換輪胎，在室外空氣流通處，人潮也不算聚集， 不僅顧防疫，學生也能在服務中獲得專業知識。

台師大全人教育中心主任劉若蘭說，學生可把想傳達的理念，設計成線上課程，或開直播跟服務對象互動，也鼓勵學生疫情趨緩可自組團隊去社區服務。中原大學服務學習中心主任李俊耀建議社團因時制宜，思考如何在疫情下讓服務不間斷，持續協助社福機構。