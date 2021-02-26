影／公視爭取國際影音平台 李永得回應了

公視昨天召開董事會，決議將向文化部爭取每年預算高達10億元的「國際影音平台」計畫。文化部長李永得今受訪表示樂觀其成，但這筆預算屬於「業務費」，而非補助費，因此有採購法相關程序，程序怎麼走才妥當，目前正由相關單位研商中，短期內會決定一個最適切的方式。

文化部去年委託公視執行此一平台的前導計畫，卻因委託程序不完備，引發政府黑手伸入公視、大外宣爭議，導致文化部終止委託。此次捲土重來，公視昨天董事會共識決通過，向文化部爭取每年10億元預算的國際影音平台，在場董事無人反對。

但因文化部尚未公布國際影音平台委外方式，李永得今受訪時表示，這筆預算立院通過是屬於「業務費」，不是補助費，因此有採購法相關程序，採購法有公開招標、最有利標、限制招標等方式，程序怎麼走才妥當，跟相關單位研商中，短期內會決定一個最適切的方式。他也強調「不可能用委託」。

由中央社執行的「國際影音平台」前導計畫，預計在3月底截止，李永得指出，政府委託計畫到期，一定要有結案報告，也就是成果報告。