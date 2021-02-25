快訊

中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

影／教育新點子！ 台南以學生畫作讓工地圍籬變藝術

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局將學生的畫作，掛刊在工地圍籬，美化城市。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局將學生的畫作，掛刊在工地圍籬，美化城市。記者鄭惠仁／攝影

為提升台南市城市美學與藝文氣氛，市長黃偉哲指示以兒童文學創作專輯《小黑琵》的「畫我家鄉」徵圖比賽獲獎作品為主題，作為13處公共工程建設的圍籬刊掛，讓施工圍籬變藝廊，營造美麗的文化城市，目前已動起來，7處將完工。

台南市教育局主秘楊智雄表示，這次將2年來南市兒童文學創作專輯《小黑琵》之「畫我家鄉」徵圖獲獎作品，共選出36幅精彩的兒童畫作，透過設計以大圖輸出並掛在各公共工程圍籬處，讓建築工地外圍原本冰冷的金屬浪板圍籬，增加藝廊般的幸福感，也讓遊客認識台南在地文化與特色。

目前13處工程陸續動工，已經開始動工且刊掛圍籬畫作的工地包括台南亞太國際棒球訓練中心、中西區友愛街立體機車停車場、水萍塭公園地下停車場、永福國小老舊校舍重建工程、榮譽之家新址工程、東區文化中心立體停車場、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程等7處。

永福國小校長楊淑晏表示，自從在校內工程圍籬刊掛這些畫作後，常看到學生於下課時間前往圍籬欣賞，另外放學後到校運動的民眾也會停下腳步，仔細的觀賞每一幅代表台南特色的畫作，甚至互相討論畫作內容，這真是最好的城市行銷，也是最美的城市裝置藝術。楊智雄說，也歡迎民間業者加入行列。

停車場 修復

延伸閱讀

世界七大奇景去過沒？這系列藝術鋼筆讓你一圓大中華夢

南市調高學校心理師、社工薪點 每月增兩千元

林俊傑破紀錄 首登新加坡藝術科學館屋頂圓迪士尼夢

林佳龍再度見證金門大橋的重要時刻 預告還會再來

相關新聞

台灣觀光學院董事會決議停辦 盼不影響師生權益

受少子化影響，花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，更傳出1月發不出薪水。面對窘境，代理校長王燕軍證...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

影／教育新點子！ 台南以學生畫作讓工地圍籬變藝術

為提升台南市城市美學與藝文氣氛，市長黃偉哲指示以兒童文學創作專輯《小黑琵》的「畫我家鄉」徵圖比賽獲獎作品為主題，作為13...

成大與永豐銀合作開設產業碩士專班 培養金融數位人才

成功大學與永豐銀行110學年起將合作開辦「財務金融」及金融業界首創的「金融科技與資訊工程」產業碩士專班，永豐並提供寒暑假...

成大開設15+3課程 讓學習更為跨域多元

為突破教育部規定大學一學分18小時的限制，同時給予學生更多跨領域學習的機會，成大創設15+3課程新模式，讓正式課程提前在...

教育更多元！ 南市因應新課綱首創社團課程新事項

台南市教育局因應新課綱，率先訂定學生社團活動課程注意事項，除了制定師資聘任標準，並且社團數至少是每一年度的總班級數；另可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。