影／教育新點子！ 台南以學生畫作讓工地圍籬變藝術

為提升台南市城市美學與藝文氣氛，市長黃偉哲指示以兒童文學創作專輯《小黑琵》的「畫我家鄉」徵圖比賽獲獎作品為主題，作為13處公共工程建設的圍籬刊掛，讓施工圍籬變藝廊，營造美麗的文化城市，目前已動起來，7處將完工。

台南市教育局主秘楊智雄表示，這次將2年來南市兒童文學創作專輯《小黑琵》之「畫我家鄉」徵圖獲獎作品，共選出36幅精彩的兒童畫作，透過設計以大圖輸出並掛在各公共工程圍籬處，讓建築工地外圍原本冰冷的金屬浪板圍籬，增加藝廊般的幸福感，也讓遊客認識台南在地文化與特色。

目前13處工程陸續動工，已經開始動工且刊掛圍籬畫作的工地包括台南亞太國際棒球訓練中心、中西區友愛街立體機車停車場、水萍塭公園地下停車場、永福國小老舊校舍重建工程、榮譽之家新址工程、東區文化中心立體停車場、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程等7處。

永福國小校長楊淑晏表示，自從在校內工程圍籬刊掛這些畫作後，常看到學生於下課時間前往圍籬欣賞，另外放學後到校運動的民眾也會停下腳步，仔細的觀賞每一幅代表台南特色的畫作，甚至互相討論畫作內容，這真是最好的城市行銷，也是最美的城市裝置藝術。楊智雄說，也歡迎民間業者加入行列。