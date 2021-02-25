成大與永豐銀合作開設產業碩士專班 培養金融數位人才

成功大學與永豐銀行110學年起將合作開辦「財務金融」及金融業界首創的「金融科技與資訊工程」產業碩士專班，永豐並提供寒暑假實習機會，成績優秀者，畢業並能馬上獲得就業機會，共同培育新世代人才。

成大校長蘇慧貞今天與永豐銀行總經理莊銘福共同簽約合作開班，蘇慧貞表示，兩大產碩專班，將能同時照顧到原財金領域與原資工領域的學生，讓優秀學生在專研領域外，還有機會跨域學習，為成全方位人才。

成大與永豐共同開辦的產碩專班自今（110）年3月19日啟動首屆招生報名、9月正式入學，「財務金融」專班名額計10名、「金融科技與資訊工程」專班名額計12名。

除原系所專業課程外，「財務金融」專班與「金融科技與資訊工程」專班的學生也將共同參與指定課程，以培養跨界思維，一起合作創新金融科技專題，並由永豐高階主管教授最新金融科技發展與實務接軌，安排寒、暑假至永豐銀行實習或提供論文研究資源等，實習表現優秀者可提前獲得聘用機會，畢業即可就業。

永豐銀行表示，目前銀行最缺的就是垮領域的π型人才，這次的產碩專班，就是希望透過二年的學習，讓學生同時擁有跨域的思維，以因應未來金融的創新與瞬變。