成大開設15+3課程 讓學習更為跨域多元
為突破教育部規定大學一學分18小時的限制，同時給予學生更多跨領域學習的機會，成大創設15+3課程新模式，讓正式課程提前在15周結束，後3周以線上學習、實作等跨領域為主，同時自110學年起，周一不排必修課程，讓周六、日、一的密集跨域課程更完整。
之前疫情嚴峻期間，不少大學都向教育部提出縮短大學學分時數，要求放寬現有18小時的限制，但教育部相當堅持，擔心時數縮短，影響課程完整。
成大教務長王育民表示，成大創設15+3課程新模式，可以讓學習更為彈性，在上學期已開設8門課，下學期將再開10門課，課程分散在各學院，未來希望朝向各系發展，讓各系多數課程都能採15+3模式。
成大指出，15+3是指目前課程多數是18周完成，一學分18小時，通常每門課兩學分，每周上課兩小時，15+3則是將正式課程在15周內上完，後三周不同的科系可以合作開設跨領域的線上課程或是實作。
例如地球科學系與光電系就可合併開設後3周課程，將岩石的研究結合光電，教學生如何鑑定寶石，兩個系的學生都有跨領域的學習，課程內容也變得更活潑、實用。
而如果是線上課程，學生可以因此提前放寒暑假，剩下3周的課程可以視自己的情況而隨時上網學習，假期延長則可以安排國外遊學或其他學習。
王育民表示，以國外大學為例，學期都很短，有9周、有15周，都是一個一個的Program（計畫、方案），一個Program可能只有40個學分，所以更彈性、更容易跨域，有些是密集課程或工作坊，不受一學期18周的限制。
目前成大將開設的15+3課程，包括楊中平的「西拉雅語文數位復育及線上教育」、邵揮洲的「科技與生命價值」、馬薇茜的「傳統戲曲與表演藝術」、洪郁修的「社群網站研究」、林蕙玟的「文化遺產創意營銷」等，都相當有趣。
王育民表示，跨領域學習是未來的趨勢，成大為提供學生更多機會，除了不分系從大一延長到大四，並開設多元課程，例如周末或寒暑假上課的密集課程，為了讓周末學習更完整，下學年起，各系周一不再排必修課，周末課程可延長到周一，解決學生想跨域又擔心衝堂的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言