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教育更多元！ 南市因應新課綱首創社團課程新事項

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局訂定學生社團活動課程注意事項，讓教育有更多元發展空間。記者鄭惠仁攝影
台南市教育局訂定學生社團活動課程注意事項，讓教育有更多元發展空間。記者鄭惠仁攝影

台南市教育局因應新課綱，率先訂定學生社團活動課程注意事項，除了制定師資聘任標準，並且社團數至少是每一年度的總班級數；另可結合社會資源，辦理社團活動，且學生可自主選課，讓教育有更多元發展空間。

教育局長鄭新輝表示，此一新措施，將讓學校除了課後社團之外，也能在新課綱的彈性學習課程中，引進各種資源，開辦更加多元的社團，其中即規範社團活動課程包括學藝性社團 (如語文類、科學類)、才藝性社團 (如音樂類、表演團隊類、視覺藝術類)、體育性社團 (如球類、田徑類)及其他類社團。讓不同潛能與興趣的學生有機會自我了解，也能提供更多發展各類專長的機會。

為實現適性揚才的教育理念，也規範學校辦理各類社團活動課程應遵循的原則，病以自願選社為優先、公平公正為原則。另為提升學生學習成效，規範社團活動課程師資的遴聘等，以優質師資確保學生的學習品質。

此外，也讓學校可結合社會資源，辦理社團課程。如北區延平國中就由區公所協助，與南府登革熱防治中心、國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，開設「嗡嗡社」，透過科學探究加強學生對病媒蚊的瞭解，讓所學落實在生活情境中。另鹽水國中引進慈陽基金會的資源，用課內社團時間與後壁高中美工科合作開設「教育即生活-生活美學課程」。

教育局 課綱 登革熱

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