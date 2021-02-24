不能只學一專業 台北大學今年新生必修跨域學程

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北大學。圖／台北大學提供
台北大學。圖／台北大學提供

台北大學今天表示，110學年起所有學士班入學新生除修本系課程，畢業前還必須修畢取得跨域學程資格，加上全校必修程式設計相關課程，讓各系學生都能成為至少具備兩種專長的搶手人才。

台北大學教務長蔡龍保表示，跨域學程範圍包括本校或台北聯合大學系統所開設的微學程、學分學程、輔系或雙主修任一資格。不只是讓學生跨院系修讀一、兩門非本科系課程學習體驗，更深入著重與本科的專業連結，完善自身專業下的跨域學習，涵養學生未來能力。

蔡龍保說，台北大學統計，截至這學期為止，光以學士班部分，校內已開設46項跨域學分學程、37項跨域微學程、以及24項專門提供外系學生修讀的小輔系微學程。所有學程內容都由各教學單位精心設計，整合因應時代需求的課程，協助學生們在本身專長以外，能更有系統修課，進而具備將來進入社會的即戰力。而在微學程和學分學程之外，如果學生願意更進深學習，還可進一步修讀輔系或雙主修。

蔡龍保說，台北大學一直積極鼓勵學生修讀輔系、雙主修、學分學程或微學程。根據教育部校務公開統計資料，該校過去兩學年平均每年都有超過6％畢業生取得雙主修資格，比例居全國公立大學第二名，連同取得輔系、學分學程、微學程等資格者，整體具備跨域專長畢業生比例已達28％。

教育部

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