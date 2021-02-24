台灣觀光學院董事會決議停辦 盼不影響師生權益

受少子化影響，花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，更傳出1月發不出薪水。面對窘境，代理校長王燕軍證實，學校董事會本月9日決定朝停辦方向辦理，將依法提報停辦計畫書，待教育部回函確認是否停辦，希望不影響學生受教權及教師權益，並會找時間向師生說明。

台灣觀光學院目前學生人數為257人，專任教師9人（編制內1人、編制外8人）、職員25人（均為編制外），109學年度註冊率不到4成，新董事會去年10月申請110學年度「停招不停辦」，要朝原住民文化傳承的技職教育轉型，卻在1個多月後忍痛宣布停辦。

王燕軍說，學校這幾年招生不足，沒有足夠資金補上缺口，想要吸引學生又需要錢開辦創新課程，董事會也不可能一直挹注，教育部已專案輔導台觀2年多，校務還是沒有起色，儘管最後仍走向停辦一途，但至少已努力過。

王燕軍表示，董事會重視學生及教師權益，先將決定停辦的會議記錄送教育部審核，待教育部許可確認後，會依照私校法規定辦理，除了提報停辦計畫書，教育部也會組成小組，將輔導學生轉學，教職員工資遣等。學校等到教育部公文後，將會向全校師生說明停辦相關做法。

台灣觀光學院前身為精鍾商業專科學校，2001年因董事會爆發弊端，遭教育部接管，於2006年改制為台灣觀光學院，2018年由台灣運動彩券公司接手經營後退出，去年由王燕軍接手代理校長，宣布停招不停辦，董事會卻在本月決定停辦，為營運超過30年的學校畫下休止符。