聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣觀光學院董事會決議停辦 盼不影響師生權益

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，董事會本月9日決定朝停辦方向辦理，希望不影響學生受教權及教師權益。記者王思慧／攝影
花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，董事會本月9日決定朝停辦方向辦理，希望不影響學生受教權及教師權益。記者王思慧／攝影

受少子化影響，花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，更傳出1月發不出薪水。面對窘境，代理校長王燕軍證實，學校董事會本月9日決定朝停辦方向辦理，將依法提報停辦計畫書，待教育部回函確認是否停辦，希望不影響學生受教權及教師權益，並會找時間向師生說明。

台灣觀光學院目前學生人數為257人，專任教師9人（編制內1人、編制外8人）、職員25人（均為編制外），109學年度註冊率不到4成，新董事會去年10月申請110學年度「停招不停辦」，要朝原住民文化傳承的技職教育轉型，卻在1個多月後忍痛宣布停辦。

王燕軍說，學校這幾年招生不足，沒有足夠資金補上缺口，想要吸引學生又需要錢開辦創新課程，董事會也不可能一直挹注，教育部已專案輔導台觀2年多，校務還是沒有起色，儘管最後仍走向停辦一途，但至少已努力過。

王燕軍表示，董事會重視學生及教師權益，先將決定停辦的會議記錄送教育部審核，待教育部許可確認後，會依照私校法規定辦理，除了提報停辦計畫書，教育部也會組成小組，將輔導學生轉學，教職員工資遣等。學校等到教育部公文後，將會向全校師生說明停辦相關做法。

台灣觀光學院前身為精鍾商業專科學校，2001年因董事會爆發弊端，遭教育部接管，於2006年改制為台灣觀光學院，2018年由台灣運動彩券公司接手經營後退出，去年由王燕軍接手代理校長，宣布停招不停辦，董事會卻在本月決定停辦，為營運超過30年的學校畫下休止符。

教育部 王燕軍

延伸閱讀

教育部證實 台灣觀光學院110學年度全面停招

相關新聞

台灣觀光學院董事會決議停辦 盼不影響師生權益

受少子化影響，花蓮台灣觀光學院招生狀況不佳，整體營運及財務狀況持續惡化，更傳出1月發不出薪水。面對窘境，代理校長王燕軍證...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

影／8名境外生入境 教部重申自主管理期建議不要群聚

教育部長潘文忠今天指出，這學期約有4500位境外生入境，教育部已收到205位學生申請，核定133位入境，目前已有8位學生...

台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

少子化衝擊，又一所大專校院決議停招。教育部今天證實，台灣觀光學院受少子女化影響，整體營運及財務狀況持續惡化，去年12月8...

影／蘇貞昌喊「學生安心穿外套」 仍有學校違規遭點名

立法委員范雲、青年民主協會理事長張育萌、青年民主協會副理事長何蔚慈與立法委員王婉諭上午出席全台國高中禦寒衣物大調查結果發...

校園會客室／「土地會黏人」…下鄉守護童17載

「齊頭並進、不分你我，只要是對的方向，就能展現教育的價值。」去年獲師鐸獎的葉雅菁，十七年教職都在雲林縣崙背豐榮國小度過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。