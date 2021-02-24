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薇閣高中11人滿級分 平時累積實力、充實興趣

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
學測成績今天公布，北市薇閣高中有11位滿級分的同學，包括呂學凡、林沛慶、林承叡、林哲宇、林庭安、許牧涵、陳雨揚、陳宣睿、葉冠亨、廖聖凱、鄧立玨。圖／薇閣高中提供
學測成績今天公布，北市薇閣高中有11位滿級分的同學，包括呂學凡、林沛慶、林承叡、林哲宇、林庭安、許牧涵、陳雨揚、陳宣睿、葉冠亨、廖聖凱、鄧立玨。圖／薇閣高中提供

110年學測成績今天公布，北市薇閣高中有11位滿級分的同學，包括呂學凡、林沛慶、林承叡、林哲宇、林庭安、許牧涵、陳雨揚、陳宣睿、葉冠亨、廖聖凱、鄧立玨。另外，59級分以上共30人，占整體考生10%。導師王經柏表示，在今年學測國文、英文、數學科難度都高的狀況下，學生能穩定表現，看得是平時紮實的功夫。

薇閣高中表示，林沛慶對醫學領域投入，除了在各養護中心及醫院的盡心力外，他與班上另2位同學尋求台大醫學系教授的指導，積極參與台灣公共衛生年會的論文發表；而呂學凡未來也設定前往醫學領域，熱愛運動及戶外活動的他，在親身接觸到聽障者的幫助後，深刻體認到每個生命都可以展現屬於自己的美好狀態。

薇閣高中表示，陳雨揚熱愛文學與經濟領域，非常明確知道自己的方向，重視數理資訊等跨領域能力，因此他選擇持續待在數學資優班精進。喜歡自主學習的時間，對行為經濟學的了解已超乎高中生的程度，他笑稱<自己是個善變、跨多領域的人，或許下一時間點，他又可能栽進不同的領域學習中。

學測 台大

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