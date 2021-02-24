臺大《世說新語》的人物與哲思班 3/25前享優惠

圖／臺大進修推廣學院

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系趙飛鵬教授開辦「《世說新語》的人物與哲思」課程，自110年4月14日起開始授課，每週三晚間上課，歡迎對中國文學或儒釋道思想融合有興趣者，把握在3月25日前完成繳費，享有最佳學費優惠。

魏晉時代，始自東漢末年，長達四百多年的分裂與混戰，人民生活於朝不保夕的環境裡；知識份子在政權更迭頻仍間，掙扎求生。然而在學術文化方面，卻呈現千巖競秀、萬壑奔流的局面，例如「魏晉玄學」，是中國哲學融合儒釋道的高峰，《世說新語》無疑是這一時期最重要的、關於思想、文學的歷史紀錄。

《世說新語》是一部人物傳記，記載東漢末年至東晉一千多位人物的言行。其文辭清新雋永，內容豐富，許多故事也成為家喻戶曉的成語或典故，諸如鶴立雞群、談笑風生、倒吃甘蔗等等；可謂是研究魏晉時期文化、思想與社會的必讀作品。本課程將從人物品鑑、玄言清談以及宗教融合三個面向，選錄重要篇章，引導學員賞析這本重要典籍的時代思想與價值。

臺大進修推廣學院邀請趙飛鵬教授開設國學經典導讀系列課程，一直以來廣受學員好評；提供社會大眾接觸中國經典思想的管道，並揭示閱讀經典的哲學新視野。透過趙飛鵬教授的引導，不論任何性別、年齡與宗教信仰的聽者，皆能有所收穫，並以智慧化解人生煩惱。

臺大進修推廣學院開辦的「《世說新語》的人物與哲思」課程共計8堂課，主講的趙飛鵬教授將帶領修課學員一起賞讀經典，並將其中的人文智慧帶入的您的日常生活。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「《世說新語》的人物與哲思」https://bit.ly/3dAyHtE