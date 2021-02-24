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影／8名境外生入境 教部重申自主管理期建議不要群聚

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
境外生入境除了14天居家檢疫，另還有7天自主管理期，教育部長潘文忠說，自主管理期建議暫時不要到人群聚集，「學校本就是人群聚集地」。記者趙宥寧／攝影
境外生入境除了14天居家檢疫，另還有7天自主管理期，教育部長潘文忠說，自主管理期建議暫時不要到人群聚集，「學校本就是人群聚集地」。記者趙宥寧／攝影

教育部潘文忠今天指出，這學期約有4500位境外生入境，教育部已收到205位學生申請，核定133位入境，目前已有8位學生入境住到集中檢疫所，人數持續增加中。不過，境外生入境除了14天居家檢疫，另還有7天自主管理期，潘文忠說，自主管理期建議暫時不要到人群聚集，「學校本就是人群聚集地」。

潘文忠今天出席部務會報，會前接受媒體聯訪。談及境外生入境議題，潘文忠表示，去年8月開放境外生入境後，已有約2萬名境外生陸續入境，年初因應疫情變化，教育部重新調整境外生入境程序，已在農曆年前重新開放境外生申請入境。

潘文忠表示，教育部重新檢視作業流程後，一定要有14天居家檢疫，居家檢疫完畢後進行核酸檢驗，報告呈陰性才能離開檢疫所。此外，指揮中心建議離開檢疫所後要有7天自主管理，建議暫時不要到人群聚集，「學校本就是人群聚集地」，教育部也請學校在境外生的生活、學習給予協助。

境外生權益小組則表示，境外生不應被當作病毒來對待，他們完成居家檢疫，經過兩輪核酸檢驗，已經有科學證據證明自己幾乎不存在感染風險。他們認為，完成居家檢疫流程後，境外生應可以入住學校宿舍，並且在考量防疫措施、課堂人數的情況下，各大學應開放學生進入合適的課堂上課。

此外，立法院本會期即將開議，潘文忠今天在部務會報上致詞表示，希望《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》及《私立高級中等以上學校退場條例》都能在本會期通過，前者可讓大學成立半導體學院或AI學院，替新科產業挹注人力；後者則讓經營困難的私校可在法律支持下退場，保障師生權益、維持私校校產公共化。

潘文忠 居家檢疫 教育部

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