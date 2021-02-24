聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理
少子化衝擊，又一所大專校院決議停招。教育部今天證實，台灣觀光學院受少子女化影響，整體營運及財務狀況持續惡化，去年12月8日申請自110學年度全面停招，教育部今年1月11日核准；另學校董事會考量學校財務狀況及營運能力，今年2月9日董事會議討論，並決議後續朝停辦方向辦理。
教育部表示，台灣觀光學院目前學生人數為257人，專任教師9人，包括編制內1人，編制外8人，以及職員25人，都為編制外。
教育部表示，學校法人如申請停辦，應依私立學校法第70條、教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則等規定提報停辦計畫，並敘明現有學生授課規畫及轉學輔導的處理、現有教職員工的離職、退休及資遣等規畫，以維護師生權益。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言