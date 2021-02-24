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台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

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台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣觀光學院。本報資料照片
台灣觀光學院。本報資料照片

少子化衝擊，又一所大專校院決議停招。教育部今天證實，台灣觀光學院受少子女化影響，整體營運及財務狀況持續惡化，去年12月8日申請自110學年度全面停招，教育部今年1月11日核准；另學校董事會考量學校財務狀況及營運能力，今年2月9日董事會議討論，並決議後續朝停辦方向辦理。

教育部表示，台灣觀光學院目前學生人數為257人，專任教師9人，包括編制內1人，編制外8人，以及職員25人，都為編制外。

教育部表示，學校法人如申請停辦，應依私立學校法第70條、教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則等規定提報停辦計畫，並敘明現有學生授課規畫及轉學輔導的處理、現有教職員工的離職、退休及資遣等規畫，以維護師生權益。

教育部 資遣 少子化

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