遭點名禁止學生添保暖外套 北巿中正高中回應了

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。不過北市中正高中卻遭青年民主協會指出，校務會議否決法開放學生穿禦寒衣物於校服外，對此，中正高中表示，寒流來襲時已執行放寬，近日將會舉辦校務會議修正。

青年民主協會何蔚慈副理事長今指出，北市中正高中學生會於校內服儀委員會提案，要求學校依法開放學生穿禦寒衣物於校服外，卻遭校務會議否決。

對此，中正高中校長江惠真表示，該次校務會議為去年10月22日，為服裝儀容委員會議，主要討論提案為校慶紀念服裝、開放穿著班服、社服等，提案皆通過；在臨時動議的時候，學生會提出，在氣溫16度時，學生可加個人禦寒衣物於校服外，當時因為臨時動議提出，恐怕不夠周全，才先行否決。

江惠真進一步表示，但是在去年12月寒流來襲的時候，便執行放寬，有開放同學添加禦寒衣物於校服外，並且沒有禁止、沒有懲處，已經是校方在行為上的修正。

江惠真表示，教育部有來公文指示，學生可於校服外添加禦寒衣物，因為教育部公文高於學校校規，因此，近日將會舉辦校務會議修正學生可在校服外添加禦寒衣物。