蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15日重新發函各校重申規定，但據台灣青年民主協會發布調查結果顯示，在181所國中、425所高中職內，仍有九成國中、七成高中仍違法。

教育部國教署學安組科長洪甄徽表示，上月中旬已重新發函各校即刻檢視相關規範，也重申不得限制氣溫幾度才可添加衣物、要尊重學生冷熱感受等。國教署自2月8日起也全面盤點全國高中以下各校服儀規定，地方政府也要建立督導查核機制，國教署將追蹤結果結果，建立友善校園環境。

至於違規學校，洪甄徽表示，會先要求限期改善，若限改未改，公立學校校長將依成績考核辦法處置；私校則列入獎補助參考依據。她也強調，服儀委員會只能訂定比服儀規則更為寬鬆的規定，若學校透過服儀委員會、校務會議定更嚴苛條款，「法制面有未盡符合之處」。

青年民主協會理事長張育萌表示，今年1月中旬發放各校禦寒衣物問卷，調查各校是否有落實教育部新版服儀規定，兩周內蒐集2856位全台灣學生回報。但全台514所高中職中，調查425所高中職仍有七成學校違法；全台725所國中，調查181所國中仍有九成國中違法。

調查結果顯示，高中職部分，有201間無論如何都不得外穿（紅燈），比例佔近5成；107間達一定溫度可外穿（黃燈），比例佔約2成5；117間主觀覺得冷可以穿（綠燈）比例佔約2成7。

國中部分，有137間無論如何都不得外穿（紅燈），比例佔近7成5；36間達一定溫度可外穿（黃燈），比例佔約2成；僅8間主觀覺得冷可以穿（綠燈），比例僅佔4％。

青年民主協會副理事長何蔚慈表示，調查也整理學校最常限制學生穿著的前五名，依序為「限制學生帽T帽子不能外露」、「禁止學生配戴圍巾、毛帽」、「限制學生禦寒衣物及配件的顏色」、「女生冬季制服只有裙裝」、「直接沒收學生禦寒衣物及配件」。

何蔚慈也點名台北市中正高中，中正高中學生會於校內服儀委員會提案，要求學校依法開放學生穿禦寒衣物於校服外，卻遭校務會議否決；苗栗縣私立建台高中學生事務組則提到若未達14度，學生穿禦寒衣物於外，將直接沒收禦寒衣物。

「有一種冷叫學校覺得不夠冷」，立法委員范雲表示，這項議題呼籲不只一次，遺憾仍有九成國中、七成高中違反教育部規定。她直言，這是威權遺毒，為何認為學生一定要有一致的溫度感？民主國家會遵守兒童權利公約，這類管理違反適性發展原則，認為青少年跟成人不一樣，認為一致才叫美感，但多元跟彩虹也是一種美。