教師育嬰留停開學請假 寒暑假復職「免工作領薪」惹議

一名代理教師的臉書PO文在網路上被千人轉傳，這名教師代理育嬰留停教師缺，因這學期延後開學，原缺正式師返校辦寒假復職期間延期，不用工作也能領薪，導致該名代理師起聘日自原本2月17日改為22日，被學校要求繳回7533元薪資。此文一出，引起廣大迴響，有校長認為，教育部雖已修法杜絕濫請假，但仍難防有心人，且依個案不同，育嬰假又是法定權利，教師也可能是真的有需求，學校也難主張。

教師若因病、侍親，或要照養三歲以下子女可申請留職停薪，但教育部100學年度曾統計，全國2341位育嬰假教師中，260位選擇在寒暑假復職，比例近一成，教育部認為有「權利濫用」之虞，已於2016年修正《教育人員留職停薪辦法》，明訂留職停薪要以學期計算，若教師復職但下學期又以相同理由申請留職停薪，學校得召開諮詢小組會議提供意見，與教師協商。

全教總副秘書長張旭政表示，該師申請四天復職又留停，學校校長或人事有無做好把關？他也坦言，有時當事人會有自己一套說詞，查核又牽涉個人隱私，但學校仍該有所作為。

一名國小校長也提到，教育部雖已修法杜絕「權利濫用」，但仍難防有心人，且依個案不同，育嬰假又是法定權利，教師也可能是真的有需求，一套法無法約束每個人，且諮詢小組成員是由學校職員組成，認定基準要鬆、要嚴，各校不一，有時也不想得罪人。

高雄市鼓山高中校長莊福泰則認為，過去曾有教師長期請侍親假，代理教師年年換，第五年再申請時，學校也進一步約談，最後該師自請離職。他認為，現在老師應不太會刻意請假，教師留停是依個案認定，也要考慮學校長遠發展。

「照顧孩子大家都重視」，全國中小學校長協會理事長張信務則表示，只要符合資格，育嬰假普遍都會通過，但若申請復職後隔兩天又請育嬰假，這樣的老師「其心可議」，學校若准假，學校的諮詢小組恐怕也要行政檢討。

教育部國教署則重申，留職停薪教師若於寒、暑假復職，又因同一事由申請於次學期開學後留職停薪者，必要時服務學校得組成諮詢小組提供意見，作為學校核准教師留職停薪參考。為配合學校課程需求、因應少子女化及正式教師差假或其他原因所遺課務，由代理、代課教師擔任。

國教署也說，各地方政府均已給予兼任行政職務代理教師完整聘期，為降低教師流動率，各地方政府均也實施再聘制度，教育部也專案補助經費增置代理教師，目前台北市、高雄市、嘉義市、基隆市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣等七縣市，已朝賦予代理教師工作任務及給予完整年薪方式辦理。