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選系不踩雷 北醫大接手高中生涯輔導網站ColleGo！

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部建置全國高中生涯輔導網站ColleGo！助高三生選系不踩雷。圖／取自ColleGo！官網
教育部建置全國高中生涯輔導網站ColleGo！助高三生選系不踩雷。圖／取自ColleGo！官網

為讓學生認識大學18學群等資訊，教育部建置全國高中生涯輔導網站ColleGo！（大學選才與高中育才輔助系統），今天起由台北醫學大學接手。北醫大表示，這套系統將化身成為高中生的「虛擬輔導老師」，協助學生在高中三年探索自身興趣、核心素養及進行生涯規畫，面對未來升學時，選系不再踩雷。

北醫大校長林建煌表示，北醫大將秉持促進高等教育發展理念，在軟硬體上全力支援。北醫大也特別在大安校區21樓規畫「選育辦公室」，讓計畫主持人劉兆明及團隊進駐，無後顧之憂全力開發更貼近師生需求的系統，落實適性揚才的12年國教課綱理念。

北醫大表示，ColleGo！第一期由大考中心承辦，2019年正式上線，上線後即得到極高的注目，曾於2020年4月創下單月10.8萬瀏覽人數，截至109年12月累積瀏覽高達736萬次，為全國高中師生最關注的生涯輔導網站，也是輔導教師及課程諮詢教師使用最頻繁的網站。

劉兆明說，此系統最特別功能之一，是「三年行動計畫」，從高一到高三，分為「生涯探索」、「認識大學」、「高中學習」及「升學準備」四個學習階段，學生透過行動表單，例如「探索我的夢想職業」、「找到我想上的課」、「選系放大鏡」等等，一步一腳印，探索自身興趣，為自己量身打造獨一無二的學習歷程，面對108課綱上路幫助很大。

北醫大 108課綱 升學

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