中山大學成立社會企業挺小農 避免盤商層層分潤添收益

中山大學南台灣跨領域科技創新中心成立「Farming發名國際」，是專為中小農設立的社會企業，與使用友善耕作的農友合作，透過架設網站直接出貨的方式，讓農民免於盤商層層分潤。中山大學表示，企業所獲取的營利，也會以固定比例回饋給在地小農，達成生產者、消費者、生態環境三贏。

中山大學南台灣跨領域科技創新中心主任吳仁和團隊，長期鑽研新農業，有感於小農所面臨的收購價總是從末端售價往回扣，利潤多被中間的批發商、通路商、行口瓜分。為能達成「去中間化」，與小農建立網路銷售平台，成立「發名國際」社會企業，希望改善小農身處農業生態系最底層的弱勢現況。

吳仁和表示，為能創新農業生態系使其永續發展，讓小農團結起來有共存的商業模式，合作對象以符合有理念、有產量、有品質，卻無資源、無通路、無品牌等「三有三無」定義小農為主。並結合科技部及教育部計畫，將學術知識轉化場域實作。

發名國際執行長施喬心說明，團隊成員會親訪每位合作農友，確定對方使用的是有機、友善的耕種方式，並在接收訂單後才從產地新鮮採收，為客戶嚴格把關水果品質。公司高達70%的股份交由小農入股，確保社會企業的運作和未來發展符合農民利益；公司盈餘也投注在農村，因應不同水果的特性，添購加工設備或選果機等。

發名國際的合作農友有150位，銷售水果品項有26種，並鏈結17個第三方合作夥伴，包含政府、產業、大專院校等，於南高屏13個區域形成產業聚落。在消費端，累計有80間企業、32名團購主、754名消費者的支持。

農友李明彥說，因著中山大學資源的導入，可以提供平台、物流通路，讓自己可以有更多的時間去耕種、栽培更好的水果，產量也較過去提升三成多。

中山大學資管系碩士生呂幸玢表示，實際走入農村後，被農友的熱誠、用心與堅持感動，藉由與農友、企業、通路商等接觸互動，真正體會到理論中所說的「平衡利害關係人之利益」。