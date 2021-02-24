2021企業最愛大學排名 企業用人唯才 輔大蟬聯私校冠軍

撰文 / 曾俊林

根據1111人力銀行公布的「2021企業最愛大學」調查，輔仁大學連續兩年蟬聯企業最愛私立大學第一名，根據該調查資料進行分析，企業越來越偏愛跨領域人才，著重學生解決問題的能力。輔仁大學江漢聲校長出席記者會時，對於連續兩年蟬聯企業最愛私校第一，除深感欣喜驕傲外，也證明輔大堅持人文與科技的結合的教育理念，是未來社會發展趨勢之一。

圖／輔大 提供
圖／輔大 提供

1111人力銀行對調查結果進行分析，輔大為全台規模最大的私立綜合大學之一，輔仁大學各種學習資源豐富，與台大並列北台灣唯二具附設醫院的綜合型大學，學生在學人數超過2萬5千名居私立大學之最，為屢次奪冠的最大主因，另有20萬名畢業校友，龐大的校友資源更為在校生於未來就業時提供相當大的協助，讓輔仁大學成為私校中最受企業主歡迎的一流學府。

建立跨域學習深度，協助學生拓展第二專長。 圖／輔大 提供
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輔仁大學江漢聲校長表示，校內各系所幾乎涵蓋所有領域的綜合性大學，除了原有傳統的12個學院49個學系提供雙主修、輔系之選擇外，更有創新跨領域學院共設計有多種跨域學分學程及微學程，深化跨域學習深度，協助學生發展第二專長。四百多所姐妹校充分提供同學海外交換機會，具備足夠的全球移動力，學生念大學是為了看到將來，透過職涯選課系統，讓學生在選課時結合未來就業所需，畢業後順利接軌不茫然。

全新圖書館閱覽室建置SDGs永續發展專區。
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輔大學生表現更是發光發熱，織品服裝設計成果征服倫敦時裝週，直搗北京國際大賽；體育競賽全球爭金，耀眼奪目；資訊科技、程式設計、應用美術、新聞廣告、稅務會計、金融科技…等競賽，學生獲獎無數制霸全國。

另外，輔大近年來積極優化校園環境，宿舍，教室、圖書館等學習空間，環境不僅優質且美觀，符合現今學子的需求與品味，突破空間藩籬，打造一個跨領域的學習環境，讓不同專業領域的學生可以互相交流學習，彼此增進溝通技能。江校長認為在未來職場上，良性的溝通與互動也是重要的軟實力之一，亦是輔大在教育上著重的一環。

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