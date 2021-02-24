站在實踐的肩膀，跨出你的夢想 - 實踐大學

創校63年的實踐大學，以「實用型教學大學」自居，分別於臺北與高雄創立兩大校區，南北相望。本校設有大學部、進修學士班、碩士班、博士班、進修推廣部及附設幼兒園，提供全人教育，讓有興趣的夥伴終身學習，受用無盡。本校臺北校區共計三大學院，分設商業、管理、設計、語言、音樂、社服、餐飲等，共計19學系；高雄校區共計兩大學院，分設商業、管理、設計、語言、觀光休閒等，共計16學系，南北校區共計約14000名師生，其中也包含來自歐美、日韓、港澳、印尼馬來西亞等地的境外老師學生數百位，教學能量充沛。

近年來，實踐大學以私立大學的角色，戮力協助學生國際化，除短期交流遊學講習外，每年更安排百餘位同學赴海外長期交換，協助高年級同學至世界各地實習體驗，並對有興趣至海外升學深造的同學，積極拓展合作領域；除國際化外，針對臺灣在地本土就業、產業接軌甚至社會責任，本校責無旁貸：如赴新北偏鄉、高雄六龜烏來等地，進行在地文化產業深耕扶植或扶植弱勢產業數位行銷等工作，將教學場域從教室帶到實務現場，由老師指導學生進入社會，實作實戰教學，「做中學」來增加學習效率；高年級同學可接受學校安排，於全台各著名企業實習體驗或企業參訪，甚至畢業後留職升遷，讓學習與就業密切接軌，以達到學用合一的目的！

圖／實踐大學 提供

近年來，隨著新課綱上路，眾多升學方式提供學生更多元的升學管道，讓學有專精、有一技之長、高職校院的學生也有機會進入本校；但，眾多的制度與規定，也造成許多不安全感或不確定性。本校將於3月6日下午於臺北校區、3月7日下午於高雄城區教學中心，分別辦理2021年第一階段（含繁星、個人申請）校園說明會，歡迎高中職學生踴躍來校參加，歡迎高中職學生的家長踴躍到場互動，歡迎高中職老師到場蒞臨指導！

聯絡方式：0225381111分機2211/076678888分機3191或LINE加入：@nyi8544a或@khusc002洽詢相關資訊