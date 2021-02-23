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稀奇！偏鄉來外師教英文 中市今年聘102名六都第一

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
自由國小烏石分校外師（中）報到，看到小朋友打躲避球，立刻打成一片，英語互動。圖／讀者提供
自由國小烏石分校外師（中）報到，看到小朋友打躲避球，立刻打成一片，英語互動。圖／讀者提供

剛開學，台中市和平區自由國小烏石分校今天有外師報到，當地是泰雅族部落社區，外師第一天來分校，老師在臉書貼文說「本來很剉」心情緊張，因本地老師不太會英語，來的外師又不會講中文，沒想到看到學生打躲避球，師生打成一片，簡單英語互動「Tnank you very much!」就解決了！

台中市教育局指出，今年新學期國小進用外籍英語教師達102人「超高趕北」今年人數是六都第一。教育局長楊振昇

指出，外師必須符合教學資格，且不但教學生，還要參與培育師資。市長盧秀燕說，尤其疫情期間聘外師更不容易，台中市還有努力空間，未來仍持續增聘外師。

台中市29個行政區，今年都有外籍英語師，偏遠地區也至少有2名教師，縮小城鄉差距。楊振昇指出，台中外師名額「超高趕北」2018年市長盧秀燕上任時僅23人、2019年25人、2020年35人，都居六都後段班；今年編1億費一口氣進用102人，贏過新北市100人，中市外師數已達六都第一。

楊振昇說，各區都有外師，之前讓學校申請，提出如何運用外師教學計畫及需求，經過評比分派到各區，每名外師都須跑校上課。

楊局長指出，外師教英語，經過調查，結論是教學方法活潑，中師也可學習教學技巧，滿意度最高5分，至少都有4.5以上佳績。另外師參與英語教學研習，認為收獲多且有意義，也發現學生本來不敢主動與外國人講話，進而喜歡英文課，提升學習動機。

台中市 教育局

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