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回響／高市跨局處中離會報邀國教署參與 求輔導關懷到位

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
青少年正處於慒懂追尋人生目標的階段，有的積極學業、有的離開校園，教育單位應更重視中離生的諮商輔導。本報資料照片
青少年正處於慒懂追尋人生目標的階段，有的積極學業、有的離開校園，教育單位應更重視中離生的諮商輔導。本報資料照片

本報報導國內高中職的「中離生（中途離校學生）」逾2萬人，其中屬失學又失業的「雙失」族群更高達7成7，恐被遺漏在校園和政府的保護網外。高雄市教育局今天表示，3月將召開跨局處的「強化中途離校聯繫會報」，並邀國教署及轄管學校與會，輔導關懷更能到位。中離率高的重點學校，也加強對游離個案的追蹤。

根據教育部統計，我國每年約有兩萬名高中職生中途離校，居高不下，主要是因志趣不合、對學校所學沒興趣，其次是缺曠課太多、家庭經濟等。近日鳳山高職少女遭九人霸凌，涉案者多人是中離生；台中日前則有三對情侶借車出遊，在台南市自撞造成六死，當中也含數名中離生，中離生問題引起社會關切。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋指出問題之一，高中分屬多個主管單位，像縣市立高中職屬教育局處管，非縣市立學校、私立學校又歸教育部國教署管，不同單位管理方式和強度不一，中離生輔導與關懷不夠到位。

高雄市教育局表示，已列出「中離率」較高的重點學校，定位在中離率在5%以上，或是中離生個案數在50人以上的學校，並定於3月開跨局處的強化中途離校聯繫會報。除了邀請市府社政與警政體系之外，也邀請國教署與會，以及國教署所轄的中離重點學校，避免因為主管機關不同而造成的管控漏洞，更周全的輔導關懷中離生。

教育局不諱言，中離率高的重點學校多是私校，因為私校的學生樣態較多，其實私立高中職近年也很努力在中離生的輔導關懷上，但因國中小屬義務教育，強迫入學委員會必須協助中輟生復學，但對國民教育的高中職的中離生，則無法強迫，只能靠勸說與鼓勵返校。

中離生重點學校反映，已強化對中離生游離個案的追蹤與輔導，也請在校學生若與中離同學有聯繫，也運用同儕的影響力，鼓勵他們回學校學習。

教育局 教育部 高雄市

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