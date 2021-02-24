改變人生的軌跡 從佛光大學開始

撰文 / 李麗秋

佛光大學創校至今屆滿20周年，擁有高品質師資的學習環境、人格養成的書院教育、照顧弱勢的多元助學方案、以佛光山為後盾的國際競爭力、兩百多個姐妹校，還有企業首選的好口碑，已經讓佛光大學連續七年分發率超越百分百。

根據今年教育部畢業生流向調查顯示，佛大學士班及碩士班畢業三年後的平均就業率及平均薪資，均高於全國大學平均值。其中，學士班平均薪資為3萬5千元，而碩士班平均為4萬6千元，皆高出全國平均值。

由於疫情的關係，影響了很多學生出國學習的機會，但也發展出網路大學的新型態。佛光山的系統大學，涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五區六校或教育中心，讓大學不再框架在單一地區或校園，學生也有更多選擇的機會。

近幾年佛大更著力與在地連結，每七位學生中就有一位是宜蘭的孩子！為了善盡社會實踐的責任，從創校至今積極投入在地深耕蘭陽，在地實踐遍佈整個蘭陽平原，逐漸形成具在地連結的網絡，協助地方發展。目前在宜蘭12個鄉鎮都有佛大的校友投入公職，同時攜手宜蘭各大專院校打造「青年創業聯盟」，照顧畢業生就業和創業。更進駐宜蘭科學園區，打造「佛大創新育成中心」，提供豐沛多元的學術能量與人才。

結合宜蘭在地農產，育成學生創立佛大專屬巧克力品牌「Chew＆Chill」。 圖／佛光大學 提供
結合宜蘭在地農產，育成學生創立佛大專屬巧克力品牌「Chew＆Chill」。 圖／佛光大學 提供

而有著豐富人文氣息的佛光大學，在校園內發展生命教育，不僅榮獲教育部今年度生命教育特色學校肯定；為使地方注入全新的藝術氛圍，推動佛大藝術季，將美學價值深深融入校園文化，也是109年教育部藝術教育貢獻獎唯一肯定的大學。

目前佛大設有6個學院，包括「創意與科技學院」、「人文學院」、「社會科學學院」、「管理學院」、「樂活產業學院」及「佛教學院」，共有15個科系，每系規劃2至3個專業學程。更推動一年三學季，利用暑假時間在三年內完成理論課程，鼓勵學生在第四年到企業實習，此舉不僅讓佛大畢業生的掛品質保證，更提升就業率與競爭力！

與宜蘭縣府、宜蘭科學園區、宜蘭大學組成青年創業就業大聯盟，扶持在地團隊開創商機。 圖／佛光大學 提供
與宜蘭縣府、宜蘭科學園區、宜蘭大學組成青年創業就業大聯盟，扶持在地團隊開創商機。 圖／佛光大學 提供

佛光大學校長楊朝祥表示，在日新月異的時代，少子化的問題，讓職場會更重視多元專業人才，因此教育要更扎實專業，更符社會需求。因此佛光大學已經全面啟動學程革新，開放學生選修各系課程，更強化學生的自學力，培養學用合一能力。

大學四年很重要！必須要認清自己，弄清楚自己想要成為一個什麼樣的人，特別要知道，自己的興趣在哪裡，天賦在哪裡。佛光大學，將成為改變一生最讚的選擇！

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