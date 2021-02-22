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私中禁手機、錄音筆難舉證體罰 教部：可用文字申訴

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
淵明國中學生向青年團體投訴，校內許多老師嚴重體罰學生，但因校內禁帶錄音、錄影設備，難提出實體證據。本報資料照片
淵明國中學生向青年團體投訴，校內許多老師嚴重體罰學生，但因校內禁帶錄音、錄影設備，難提出實體證據。本報資料照片

雲林縣淵明國中近期傳出多名教師體罰學生，校內生向台灣青年民主協會投訴，有學生小考未達80分，被藤條打到流血，另有學生遲交作業，遭罰一天起立蹲下300下，隔天要由同學攙扶才能走路。他們表示難向外界證明此類情事，因為校方經常檢查學生私人物品，手機一律禁止，帶錄音筆「可能會被打到皮開肉綻」。

對此，台灣青年民主協會呼籲教育部，中小學今天開學，教育部應直接組成團隊進駐淵明國中。淵明國中是拿教育部補助的代用國中，若違反教育法令，教育部應直接啟動相關機制，依照私立學校法規定，停止該校全部、部分的補助，並且停止該校全部、部分的班級招生。

教育部國教署組長林良慶說，教育部20日赴該校督導，提醒該校不得違反教育法令、體罰恐涉刑法、兒少法等規範。教育部官員也向該校舉例，曾有學校因體罰涉及國賠

有關該校學生擔憂難以舉證教師體罰，林良慶表示，舉證體罰不一定要提出錄音檔或影片，也可用文字表達，並投遞至國教署長信箱，或透過有關團體反應，教育部也會受理。

學生指出淵明國中多數老師至今仍體罰學生，現就讀淵明國二的張姓學生透過台灣青年民主協會表示，上學期有一次課堂小考，老師出了10題，設定標準是80 分，多錯一題打一下。他前一天晚上真的念了很久，但那個單元很難，他真的覺得自己盡力讀了，最後只對了4題。

張生表示，考後教師輪流把未達標的學生叫上講台，依照題數用藤條打。他被打了4下，是人生第一次被打。原本以為4下還好，打完突然傳來劇痛感，看到手上已經流血，「我跟老師說我流血了，老師回我，那就流阿。」他痛到眼眶泛淚走回位子上，還好旁邊另個很常被打的同學馬上拿藥給他擦。

該校國一吳姓學生則說，校內有幾名老師以罰學生起立蹲下著稱，通常會被罰，是因作業遲交或沒寫完。老師會把這些同學叫到全班面前，依照沒寫完的程度決定次數，平均是60到70下。有同學最高紀錄是一天被罰300下，他做完直接腿軟，隔天一整天都要其他同學攙扶才能走路。

教育部 青年 國賠

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