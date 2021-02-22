改善學生睡眠不足！提議上課改九點半到五點 專家這樣看

全國各級學校今日開學，日前有網友在公共政策網路參與平臺提案，希望將國高中生上課時間改為九點半到下午五點，竟約10天連署破萬，引發外界關注。台灣睡眠醫學學會大眾教育委員臨床心理師吳家碩表示，若要改善青少年睡眠狀況，延後上學時間恐只能解決冰山一角的問題，建議學校提供專業睡眠管理課程；另應全面檢視及調整導致青少年睡眠不足的各項原因，如過多補習行為，以及3C使用問題等。

去年12月有網友在公共政策網路參與平臺提案，認為學生普遍睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望將國高中生上課時間改為九點半到下午五點，讓學生讀書效率加倍。該提案約10天就連署破萬，引起社會大眾以及主管機關關注。

台灣青少年課業壓力普遍沉重，根據台灣睡眠醫學學會2016年青少年睡眠大調查結果顯示，全台青少年慢性失眠症盛行率為 2.8%，有失眠經驗高達24%人口，青少年受失眠問題而干擾到日常生活竟將近有15％。顯見青少年睡眠品質不佳。

該調查指出，青少年學子平日平均睡眠總時數為7.12小時，假日則增加至9.26小時。隨著就學階段往上，睡眠總時數跟著減少，當夜間睡眠總時數低於7小時，便會明顯出現「經常上學遲到」(63.5%)和「上課打瞌睡」(75.5%)的問題。

台灣睡眠醫學學會認為，延後上學時間對於總體睡眠時間增加雖稍有助益，但仍建議從社會、教育、睡眠認知等多個環節來著手，並應以「總體睡眠時間」滿8至10小時為主要考量，才能全面減少青少年睡眠不足狀況。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員蔡宇哲認為，該不該延到九點半有待討論，但重點是「延後」上學所形成的效益。

蔡宇哲說，以新加坡的研究為例，該研究找了375位約14歲的新加坡女學生，上學時間由原本7點半改成8時15分，結果發現，實施1個月後睡眠狀況有明顯改善，9個月後學生的上床時間雖比原本延後9分鐘，但起床時間延後了30分鐘，總躺床時間是增加的。

根據該研究結果，蔡宇哲表示，延後上學雖造成晚睡情況，但不嚴重；而晚起對總睡眠時間就有幫助。所以那些認為預期學生作息不會改善的狀況不見得會發生。另，透過主觀量表顯示，延後上學讓學生的嗜睡度降低、憂鬱與負面情緒下降，這與改善嗜睡情況以及增加睡眠時間有關。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員臨床心理師吳家碩則表示，睡眠醫學相關研究和理論基礎均指出，青少年會容易出現「生理時鐘向後位移」，以致於青少年偏好晚睡晚起的作息。

吳家碩說，青少年褪黑激素分泌的時間點容易往後偏移，使得入睡時間越來越晚；白天醒來時褪黑激素仍處在高濃度，也使得嗜睡程度上升想賴床，導致上學容易遲到，上午上課容易精神不佳，甚而影響學習、學業表現。

除了生理時鐘延後因素外，家長也擔心3C使用問題。吳家碩再分析，根據2016年台灣睡眠醫學學會同一份調查顯示，青少年群族中平日上網、玩遊戲的時間大於2小時以上者，有較高的失眠比例(33.4%)與失眠經驗(35.3%)。另國高中生因為外在社會要求，例如過多或是太晚的補習時間，也會影響夜間睡眠。

吳家碩表示，若要改善青少年睡眠狀況，延後上學時間恐只能解決冰山一角的問題，建議學校可以提供專業睡眠管理課程，讓青少年更清楚自身的睡眠狀況；另也應該要全面檢視及調整導致青少年睡眠不足的各項原因，像是過多的補習行為，以及3C使用問題等。